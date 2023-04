“Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch’io? No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare: “Aiuto, aiuto è scappato il leone!”. E vedere di nascosto l’effetto che fa. E vengo anch’io? (No, tu no!). Vengo anch’io? (No, tu no!). E vengo anch’io? (No, tu no!). Ma perché? (Perché no!)“, cantava Enzo Jannacci.

Una canzone che si adatta bene a diversi contesti, compresi diversi adempimenti burocratici. Basti pensare al fatto che il canone Rai verrà molto probabilmente abolito nel corso dei prossimi anni, mentre il bollo auto no. Ma per quale motivo? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Perché il canone RAI sarà abolito in 5 anni e il bollo auto resta

Complice la crisi economica in corso, sempre più persone riscontrano delle enormi difficoltà a pagare le varie spese. Tra le voci che pesano maggiormente sul bilancio familiare si annoverano indubbiamente le tasse.

Tra queste ile il bollo auto che sono tra le più odiate dagli italiane. Per questo motivo la speranza comune è che proprio tali voci possano essere abolite dalle nostre spese.

Una speranza che potrebbe tramutarsi in realtà per quanto concerne il canone Rai. Diverso invece il discorso per la tassa automobilistica che sembra destinata a pesare sulle nostre tasche a lungo. Ma cosa c’è da aspettarsi? Ebbene, il canone Rai potrebbe essere a breve oggetto di un’importante riforma. A renderlo noto il segretario della Lega Matteo Salvini che, ai microfoni di Telelombardia ha dichiarato:

“Ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi super stipendi e sugli agenti esterni”. Per poi aggiungere: “Bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo”. “Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico” anche guardando come funziona “in altri Paesi europei”.

Partendo da questo punto di vista, quindi, il governo potrebbe decidere nel corso dei prossimi anni di abolire o quantomeno apportare delle modifiche importanti alla tassa sulla TV di Stato.

In particolare si fa sempre più largo l’ipotesi di una riduzione dell’importo da pagare.

Nessuna speranza invece, almeno per il momento, per quanto concerne il bollo auto. Quest’ultimo, infatti, è di competenza delle Regioni. Ognuna di queste gestisce la tassa automobilistica in autonomia. Per questo motivo pensare che tale voce possa essere facilmente eliminata nel breve periodo sembra essere una vera e propria utopia.