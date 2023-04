“Il concetto chiave non è più la presenza in rete, ma la connessione: se si è presenti ma non connessi, si è soli“, afferma Antonio Spadaro. Effettivamente il mondo del web può essere paragonato a una folla. Ovvero ricco di informazioni e persone con cui interagire, dove si rischia comunque di sentirsi soli.

Per questo motivo è importante riuscire a creare delle relazioni e collegamenti con gli altri. Lo sa bene il governo che cerca di mettere in campo risorse di vario genere pur di restare al fianco dei cittadini. Ne sono un chiaro esempio i vari bonus e sussidi, il cui accesso, nella maggior parte dei casi, è legato a determinati requisiti. Tra questi il non dover superare un determinato valore Isee.

Per quali bonus o sussidi serve l’ISEE aggiornato e come ottenere quello precompilato online

L’Isee, ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è necessario per accedere a diverse misure. Tra queste si annovera l’assegno unico universale per figli a carico e il reddito o pensione di cittadinanza.

Ma non solo, anche per altri servizi alla persona, reddito, case, prestazioni socio – sanitarie per le persone disabili, studio universitario e minorenni.

Per accedere a questi vari servizi, pertanto, è fondamentale che l’Isee sia sempre aggiornato. Proprio in tale ambito giungono importanti novità dall’Inps che, attraverso il messaggio numero 1345 dell’11 aprile 2023, ha reso noto come nell’ambito del PNRR, l’istituto di previdenza:

“ha previsto la semplificazione della presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto ISEE Precompilato. Con il presente messaggio si comunica che all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti”.

In questo modo il rilascio del certificato sarà ancora più agevole.

Basti pensare che grazie a questa nuova modalità viene superato il vincolo di inserire gli elementi di riscontro inerenti gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare. In alternativa, l’autorizzazione alla precompilazione dei dati da parte dei soggetti maggiorenni potrà essere concessa da quest’ultimi tramite accesso diretto al Sistema Informativo dell’Isee con le proprie credenziali

Sempre effettuando l’accesso all’area riservata dell’Inps, inoltre, è possibile consultare una dichiarazione Isee già presentata oppure compilare una nuova DSU precompilata. In quest’ultimo caso semplicemente cliccando sul tasto “inizia la compilazione“. Destreggiarsi sul nuovo Portale, d’altronde, è alquanto semplice e indirizza in modo agevole alla compilazione dell’ISEE precompilato. Un modo facile e veloce per ottenere l’Isee comodamente da casa.