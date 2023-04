“Nulla è più pericoloso né più paralizzante per un uomo dell’isolarsi sprofondandosi in sé stesso. Allora la storia del mondo, la vita degli uomini, la società, tutto svanisce e si finisce in un circolo egoistico e a non vedere che il proprio ombelico“, affermava Søren Kierkegaard. Isolarsi è senz’ombra di dubbio un comportamento controproducente. Il rischio, infatti, è quello di non riuscire a vedere oltre alle proprie necessità e sentirsi esclusi dal resto del mondo.

Per questo motivo è fondamentale instaurare delle relazioni e mantenere sempre la mente attiva. In tale ambito, ad esempio, può rivelarsi utile svolgere attività di vario genere come andare in palestra, ballare o semplicemente andare al bar a prendere un caffè con un amico. Ma non solo, a rivestire un ruolo importante nella nostra vita è il lavoro che ci aiuta a stare sempre vigili, pronti a rispettare i vari impegni presi.

Proprio l’attività lavorativa, però, si rivela essere fonte sia di gioie che problemi.

Per accedere all’APE sociale bisogna chiudere prima la partita IVA?

Grazie al lavoro, infatti, otteniamo il reddito necessario per pagare i vari beni. Non mancano comunque le noti dolenti come, ad esempio, possibili problemi e inconvenienti. Se tutto questo non bastasse, continuare a lavorare potrebbe compromettere l’accesso a delle agevolazioni. È quanto accade nel caso dell’? Ecco come funziona.

Anche nel 2023 sarà possibile richiedere l’Ape Sociale. Quest’ultima si presenta come un’indennità a carico dello Stato ed erogata dall’INPS a favore di soggetti che hanno compiuto almeno 63 anni di età, che non risultino essere già titolari di pensione diretta in Italia oppure all’estero. Ma non solo, per poter richiedere e ottenere il riconoscimento dell’Ape Social è necessario aver cessato qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Lo stato di disoccupazione deve essere la conseguenza di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Non sono considerate valide, pertanto, le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine e nemmeno le dimissioni volontarie.

Entrando nei dettagli, la circolare Inps numero 100 del 16 giugno 2017 sottolinea che il soggetto richiedente non deve risultare occupato nel momento in cui decorre l’Ape Sociale. Dal momento in cui si inizia a beneficiare di tale misura, però, sarà possibile svolgere un’attività lavorativa, fermo restando il rispetto di determinati paletti. Ovvero, come si legge dalla circolare poc’anzi citata: