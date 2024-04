Ultimo giorno oggi, 1° aprile 2024, delle festività Pasquali. C’è chi è in gita fuori porta in qualche città d’arte, chi a fare una scampagnata all’area aperta, chi al ristorante e c’è chi è a casa. Ci sono i pensionati, che aspettavano il pagamento della pensione aprile 2024.

Un pagamento che, tuttavia, non è ancora arrivato. E non è arrivato sia per chi deve andare a ritirare la pensione in contanti alla Posta (oggi gli uffici postali sono chiusi), ma non è arrivato nemmeno per coloro che hanno l’accredito sul c/c o sul libretto con IBAN.

Per il quarto mese dell’anno c’è un giorno di ritardo. Il tutto, infatti, slitterà a domani 2 aprile. Nessun pesce d’aprile da parte dell’INPS, dunque, ma solo applicazione della prassi, visto che oggi è ancora rosso a calendario. E quando il calendario segna rosso, tutto slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Ritiro in contanti dal 2 aprile al 5 aprile

Per i pensionati che ritirano l’assegno pensionistico direttamente in contanti presso l’ufficio postale, quindi, coloro che non hanno l’accredito, è necessario sempre rispettare il consueto calendario di turnazione che viene reso noto ogni mese. Questo il calendario pagamento pensioni aprile 2024, per detti pensionati:

Martedì 2 aprile 2024 – cognomi da A a C.

Mercoledì 3 aprile 2024 – cognomi da D a K.

Giovedì 4 aprile 2024 – cognomi da L a P.

Venerdì 5 aprile 2024 – cognomi da Q a Z.

Pagamento pensioni aprile 2024: quando arrivano i soldi sul c/c.

Per coloro che hanno l’accredito sul c/c (postale o bancario) oppure sul libretto postale, la data di accredito delle pensioni aprile 2024 ci sarà il 2 aprile 2024, ossia domani. Ciò, in quanto, come detto, il 1° aprile è Pasquetta (lunedì in Albis). Questo il calendario accrediti pensioni 2024 per i mesi a seguire:

2 maggio;

1° giugno (se posta) oppure 3 giugno (se banca);

1° luglio;

1° agosto;

2 settembre;

1° ottobre;

2 novembre (se posta) oppure 3 novembre (se banca);

2 dicembre.

Le date di pagamento delle pensioni indicato valgono per tutti i pagamenti dei trattamenti pensionistici, inclusi gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL.

Riassumendo…

chi ha l’accredito pensione sul c/c o sul libretto postale, l’accredito è il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile

quindi la pensione di aprile 2024 è accredita il 2 aprile

per chi, invece, ritira la pensione aprile 2024 in contati alla posta deve seguire la turnazione in base al proprio cognome, dal 2 aprile al 5 aprile.

Tutti i pensionato possono visualizzare tramite il servizio INPS il cedolino pensione online