Dal 1° agosto al 7 agosto 2024, l’INPS darà il via ai pagamenti delle pensioni relative al mese di luglio. Questo periodo rappresenta un momento cruciale per tutti i pensionati italiani, poiché riceveranno i loro assegni direttamente sui conti correnti, sui libretti postali, sui conti Banco Posta e sulle Poste Pay Evolution. Per coloro che non hanno optato per l’accredito, il pagamento potrà essere ritirato in contanti presso gli sportelli postali.

Come sempre, anche per il pagamento delle pensioni di agosto 2024 è previsto un calendario preciso, mirato a garantire una distribuzione ordinata e puntuale.

Calendario dei pagamenti di agosto 2024

Gli importi delle pensioni rimarranno sostanzialmente invariati rispetto ai mesi precedenti, fatta eccezione per coloro che hanno fatto il 730/2024.

Per chi non ha scelto l’accredito sul conto corrente o altri strumenti, il calendario per il ritiro delle pensioni in contanti sarà il seguente:

1° agosto : Pensionati con cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla C potranno ritirare la pensione presso gli sportelli.

: Pensionati con cognomi che iniziano con le lettere potranno ritirare la pensione presso gli sportelli. 2 agosto : Sarà il turno dei pensionati con cognomi dalla D alla F.

: Sarà il turno dei pensionati con cognomi 3 agosto : I cognomi dalla G alla L saranno chiamati a ritirare i pagamenti.

: I cognomi saranno chiamati a ritirare i pagamenti. 5 agosto : Dopo la pausa domenicale del 4 agosto, sarà il turno dei pensionati con cognomi dalla M alla O .

: Dopo la pausa domenicale del 4 agosto, sarà il turno dei pensionati con cognomi . 6 agosto : Seguiranno i cognomi dalla P alla R .

: Seguiranno i cognomi . 7 agosto: Infine, i cognomi dalla S alla Z potranno ritirare le pensioni.

Per chi ha scelto l’accredito, le pensioni di agosto 2024 saranno disponibili dal primo giorno del mese.

Pensioni agosto 2024: rimborsi o trattenute dal 730

I pensionati che hanno presentato il Modello 730/2024 per la dichiarazione dei redditi potrebbero ritrovarsi la pensione agosto 2024 più alta o più bassa rispetto a quella del mese precedente.

Questa differenza di importo deriva dalle operazioni di conguaglio da Modello 730. Infatti, i pensionati che fanno la dichiarazione redditi con il 730 ricevono la trattenuta del debito d’imposta o il rimborso del credito che scaturiscono dal 730 stesso direttamente nel cedolino pensione.

Detta operazione è effettuata sul cedolino di agosto o settembre.

La cosa tuttavia non interessa coloro che fanno la dichiarazione redditi con 730 senza indicare il sostituto d’imposta o coloro che utilizzano il Modello Redditi Persone Fisiche. Per detti soggetti, se c’è rimborso questo attiverà direttamente dall’Agenzia Entrate su IBAN se comunicato (ovvero con assegno vidimato da riscuotere se il pensionato non ha fatto comunicazione IBAN all’Agenzia Entrate). Laddove, invece, c’è debito d’imposta il versamento dovrà essere fatto in maniera autonoma con Modello F24.

Riassumendo