Pensione, cessione del quinto: dal 1 luglio più caro prendere soldi a prestito dall’Inps

Aumentano ancora i tassi di interesse per la cessione del quinto di pensione. I continui rialzi del costo del denaro da parte della Bce stanno mettendo alle corde tutti coloro che fanno affidamento sui finanziamenti da parte dell’Inps. Vuoi per andare in vacanza o per sostenere spese straordinarie e impreviste, il costo dei prestiti sulla pensione ha raggiunto livelli elevati.

Così, dal 1 luglio 2023 chiedere soldi in prestito all’Inps è diventato più oneroso. A chiarirlo è l’Inps stesso con il messaggio numero 2488 del 3 luglio 2023 che recepisce le disposizioni del Decreto n. 63632 del 26 giugno 2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef). Nella nota dell’Istituto sono specificate in dettaglio le variazioni degli interessi sulla cessione del quinto di pensione. Il periodo di riferimento riguarda nello specifico il terzo trimestre dell’anno e va dal 1 luglio al 30 settembre 2023.

Quanto costa la cessione del quinto sulla pensione

Per il terzo trimestre 2023 i tassi d’interesse sulla cessione del quinto di pensione, come sempre, variano in base all’importo richiesto e per classi di età.

13,28% fino a 15.000 euro;

9,24% oltre i 15.000 euro.

Nel dettaglio, i tassi dei prestiti erogati dall’Inps in questo periodo, da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione, sono i seguenti:

In base a queste percentuali è determinato il TAEG, cioè il tasso effettivo globale che banche e intermediari applicano ai prestiti concessi dall’Inps con cessione del quinto dell’importo della pensione.

fino a 59 anni 9,67% fino a 15.000 euro, oltre 7,58%

da 60 a 64 anni 10,47% fino a 15.000 euro, oltre 8,38%

da 65 a 69 anni 11,27% fino a 15.000 euro, oltre 9,18%

da 70 a 74 anni 11,97% fino a 15.000 euro, oltre 9,88%

da 75 a 79anni 12,77% fino a 15.000 euro, oltre 10,68%

oltre i 79 anni 20,06% fino a 15.000 euro, oltre 15,55%

Come si può notare dalla tabella, per la classe di età “oltre i 79 anni” i tassi d’interesse a debito coincidono con i tassi della soglia di usura previsti dalla legge.

Tassi d’interesse e cessione del quinto

Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe. L’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento. Il prestito sulla pensione dipende quindi molto dall’età anagrafica del soggetto e dalla durata del finanziamento.

In base alla normativa vigente riguardante la cessione del quinto della pensione, qualora banche e intermediari dovessero applicare tassi superiori a quelli indicati sopra scatta il blocco del finanziamento.

Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Se, invece, la procedura di verifica dà l’ok l’Inps addebita periodicamente la quota da restituire alla banca o all’intermediario direttamente sulla pensione, entro il limite massimo di un quinto della pensione.

Cessione del quinto importo e rate

Ricordiamo che per ottenere un prestito con cessione del quinto, si deve richiedere una certificazione di cedibilità della pensione all’Inps in cui viene indicato l’importo massimo della rata ottenibile. In base a tale certificazione la banca o la società che finanzia il prestito concederà la somma indicata.

Il piano di rientro del prestito non può superare la durata massima di 10 anni. La rata mensile si può pagare con trattenuta diretta sulla pensione solo se questa è di importo superiore al trattamento minimo (563,74 euro). Per il pensionato è obbligatorio stipulare un’assicurazione per il rischio di premorienza, il cui costo è calcolato a parte. Nel caso di titolari di più pensioni, il calcolo del prestito si effettua sul loro cumulo.

Riassumendo…