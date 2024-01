E’ stato aggiornato dall’Agenzia delle Entrate l’eleco dei Paesi black list e white list. Vale a dire quei Paesi o territori che offrono regimi fiscali privilegiati, spesso con aliquote zero o molto basse e che possono essere utilizzati per ridurre o eludere le tasse. I Paesi black list sono considerati paradisi fiscali perché non rispettano i minimi standard internazionali di trasparenza e scambio di informazioni.

Fra i Paesi black list che meritano di essere mensinati vi è sicuramente la Svizzera che uscirà dalla lista a nel 2024.

Elenco Paesi black list 2024

Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 luglio 2023, la Confederazione elvetica entra da quest’anno a far parte dei Paesi white list dopo la stipula della convenzione fra Roma e Berna per la disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri.

Benchè l’elenco dei Paesi black list si stia assottigliando vista la necessità di stabilizzare i rapporti economici dei paradisi fiscali con l’Unione Europea, l’elenco è ancora lungo. Per quanto concerne le persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate ha indicato in 54 gli Stati che non hanno ancora stipulato accordi di scambio di informazioni fiscali con l’Italia. Eccolo:

1 Alderney

2 Andorra

3 Antigua e Barbuda

4 Antille Olandesi

5 Aruba

6 Bahama

7 Bahrein

8 Barbados

9 Belize

10 Bermuda

11 Brunei

12 Costa Rica

13 Dominica

14 Emirati Arabi Uniti

15 Ecuador

16 Filippine

17 Gibilterra

18 Gibuti

19 Grenada

20 Guernsey

21 Hong Kong

22 Isola di Man

23 Isole Cayman

24 Isola Cook

25 Isole Marshall

26 Isole Vergini Britanniche

27 Jersey

28 Libano

29 Liberia

30 Liechtenstein

31 Macao

32 Malaysia

33 Maldive

34 Mauritius

35 Monserrat

36 Nauru

37 Niue

38 Oman

39 Panama

40 Polinesia Francese

41 Principato di Monaco

42 Sark

43 Seicelle

44 Singapore

45 Saint Kitts e Nevis

46 Saint Lucia

47 Saint Vincent e Grenadine

48 Taiwan

49 Tonga

50 Turks e Caicos

51 Tuvalu

52 Uruguay

53 Vanuatu

54 Samoa

La Svizzera, come detto, esce dall’elenco dei Paesi black list da quest’anno. L’accordo raggiunto con le autorità fiscali per quanto concerne le persone fisiche che lavorano come frontalieri produrrà effetti sin dal 1 gennaio 2024.

Come si entra nella lista nera

Uscire dall’elenco dei Paesi black list non significa che non vi si possa rientrare. Non vi è nulla di definitivo in questo senso e il criterio vale sia in un senso che nell’altro. Anche se normalmente, una volta entrati nella white list, fare nuovamente un passo indietro è difficile e sconveniente dal punto di vista fiscale e commerciale in un mondo sempre più globalizzato. Ma come si scivola in una black list? Per essere inseriti nella black list italiana, i Paesi devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

Non applicare un’aliquota fiscale effettiva minima del 30% sulle società.

Non scambiare informazioni fiscali con altri Paesi in modo automatico e completo.

Offrire regimi fiscali speciali che consentono di ridurre o eludere le tasse.

I paradisi fiscali possono avere un impatto negativo sull’economia e sulla società anche per quanto riguarda la tassazione delle criptovalute. Possono favorire l’evasione fiscale, la concorrenza sleale e la criminalità organizzata. Possono anche ridurre le entrate fiscali di altri Paesi, che possono essere utilizzate per finanziare servizi pubblici e investimenti.

I paesi sulla black list sono considerati paradisi fiscali perché non rispettano i minimi standard internazionali di trasparenza e scambio di informazioni. La presenza di questi paesi può avere un impatto negativo sull’economia e sulla società.

