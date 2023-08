Era l’Italia ma adesso sembra di stare ai Tropici. Una esagerazione? Potrebbe darsi, ma invece pare così. E sono due le ragioni di una considerazione di questo genere e in entrambi i casi è il clima a esserne alla base ed a farla da padrone. Parlare di caldo tropicale per quello che è stato registrato in queste settimane in parte gran parte della penisola non è certo un esercizio azzardato. Caldo e afa da record, e ben oltre i 40°c non erano la norma in Italia. Eppure questa estate sta andando così, almeno in base alle temperature che si registrano da Nord a Sud. E per non farci mancare niente rispetto ai Tropici, ecco che anche autentiche tempeste tropicali si sono abbattute in diversi zone della penisola.

Maltempo? Anche i pannelli adesso diventano un problema

Grandine di dimensioni pari a palline da tennis hanno provocato ingenti danni. Alla pari dei forti venti e delle tempeste.

Un problema che forse prima non esisteva, ma che adesso riguarda molte case dotate di pannelli solari. Soluzione adottata da molti italiani per risparmiare sull’energia elettrica e quindi sulle bollette. Ma anche per seguire le direttive istituzionali dal punto di vista ambientale. Ma se il maltempo, a partire dalla grandine, danneggia i pannelli solari, allora è un bel problema per le famiglie. Un problema sicuramente da risolvere. Come si può proteggere l’impianto dalla grandine e che genere di assicurazione è possibile sottoscrivere per essere tutelati? Una domanda che molti sicuramente si pongono. Ed è un dubbio che riguarda anche i nostri lettori.

“Buonasera, sono un cittadino che ha montato sul tetto di casa sua i pannelli solari. L’altro giorno c’è stata una forte grandinata in zona, ma a casa mia danni non ne abbiamo registrati.

Pannelli solari: come proteggerli dalla grandine fisicamente o con una assicurazione

Anche perché la forte grandine ha colpito un comune limitrofo al nostro e non proprio dove abitiamo. Ho amici che hanno subito gravi danni ai loro pannelli solari sul tetto e pare che dovranno ripagarli di tasca propria. Inoltre uno di loro mi ha anche avvisato che esistono delle assicurazioni che tutelano da questo punto di vista. Ma a volte non riconoscono i danni. Infatti lui ne aveva una sulla casa, ma nonostante abbia presentato la richiesta di risarcimento gli è stata subito bocciata. Avete consigli utili per proteggere il mio immobile e i pannelli solari visto il grande investimento che ho fatto a livello economico? E che genere di assicurazione devo stipulare?”

Il maltempo che ha colpito il Nord Italia in queste settimane ha causato diversi danni alle case e alle aziende, e non ha fatto sconti ai pannelli fotovoltaici installati su abitazioni e capannoni aziendali. Molti hanno visto sfumare, per questioni di maltempo, il loro investimento a causa delle intemperie. Alla luce delle recenti esperienze con la grandine, pensare a una rete antigrandine da installare a protezione dei pannelli solari potrebbe essere una soluzione da considerare. Spendendo qualcosa in più infatti, questa potrebbe essere una via per evitare inconvenienti di questo genere.

Sul mercato però esistono anche dei pannelli resistenti alla grandine (vetro temperato). Va detto però che la grandine scesa dal cielo negli ultimi tempi è una grandine record e quindi magari anche questi pannelli rischiano di non resistere al violento urto di queste autentiche tempeste tropicali. La via migliore per non correre i rischi però sicuramente è quella di spendere dei soldi per assicurare anche i pannelli solari da intemperie di questo tipo.

Occhio a prendere per buoni consigli poco utili sul come proteggere l’impianto

Oltre a quelli sopracitati, altri fantomatici consigli, come possono essere quelli di scegliere di abitare in una zona meno a rischio di questi terribili eventi di atmosferici, oppure di installare i pannelli in maniera più inclinata possibile, lasciano il tempo che trovano.

In primo luogo perché le intemperie sono assolutamente imprevedibili e anche le zone dove colpiranno. Inoltre anche l’inclinazione può non essere la giusta soluzione perché anche un pannello inclinato può essere rotto da una grandine che sembra più un grosso masso che un chicco.

Pertanto assicurare il proprio impianto fotovoltaico dotandolo nelle giuste coperture assicurative contro le intemperie potrebbe essere una soluzione più che valida. Quanto meno per non perdere l’investimento effettuato a suo tempo. Ma anche sulle assicurazioni bisogna prestare molta attenzione, perché non tutte, anche se regolarmente aperte e sottoscritte, possono arrivare a garantire quella copertura necessaria in caso di eventi di questo genere.

Assicurazione sulla casa, ma i pannelli solari non sempre sono coperti

Molto dipende dal contratto di assicurazione sottoscritto e da come le compagnie di assicurazione in questi contratti considerano i pannelli solari. Infatti in una polizza assicurativa sulla propria casa ci sono diverse clausole e spesso non vengono considerate da chi sottoscrive il contratto. Ci sono contratti che alcune compagnie utilizzano, e che riguardano l’assicurazione sulla casa. Alcune compagnie ed alcuni contratti prevedono che i pannelli siano considerati parte integrante della casa, cioè parte della struttura dell’immobile. In altri contratti invece questo non accade. E c’è il concreto rischio di aver sottoscritto la polizza sbagliata, che in caso di sinistro, non produce il risarcimento sperato. I pannelli solari quindi, possono essere considerati o come parte della struttura della casa o come un extra.

La guida alla giusta assicurazione dei pannelli fotovoltaici

Quando i pannelli solari sono considerati come parte della costruzione dell’edificio, anche la polizza assicurativa sulla casa classica basta. Perché in questo caso i pannelli sono considerati alla pari di un qualsiasi altro pezzo strutturale dell’immobile. Considerati quindi alla pari del tetto, di un impianto elettrico, di quello idrico e così via.

In questo caso inutile dirlo che la polizza assicurativa sulla casa copre perfettamente tutti i danni che l’impianto fotovoltaico ha subito a seguito di una grandinata o di una qualsiasi altra intemperia.

Diverso il caso invece dei pannelli fotovoltaici che vengono considerati come un extra della struttura della casa. In questo caso alla pari dei mobili per esempio. La classica polizza sulla casa non basta e serve una polizza diversa. Nello specifico serve la polizza assicurativa danni materiali a beni mobili. Resta il fatto che per essere completa a tutti gli effetti, una polizza di assicurazione sui pannelli non deve avere limitazioni, clausole ed esclusioni di copertura. Bisogna prestare attenzione al fatto che al suo interno abbia l’assicurazione sulla responsabilità civile per eventuali danni a terzi.

Essendo un’opera che va fatta su un immobile non può essere trascurata anche l’assicurazione opere civili che garantisce la copertura legale in caso di contenziosi per il montaggio di questi pannelli. Ciò che però interessa il nostro lettore sono i danni che subirebbe l’impianto a causa del maltempo. E questi sono fattori coperti dalla polizza sui danni materiali. Una polizza che copre l’impianto da agenti atmosferici come pioggia, grandine, vento o anche da un tentativo di furto.