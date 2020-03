Palestre e associazioni sportive chiuse: bonus 600 euro per personal trainer, istruttori e allenatori

Il coronavirus ha fermato anche lo sport, da quello professionale a quello amatoriale. Ma lo sport, che per molti è passione, a tutti i livelli per alcuni è lavoro. Con le palestre chiuse (e le associazioni sportive) stanno a casa personal trainer, istruttori, tecnici e allenatori. Considerate anche le richieste di categoria, nel decreto “Cura Italia” approvato dal Governo per contenere l’emergenza economica determinata dal coronavirus trova spazio la tutela di queste categorie professionali che, fino ad oggi, non sono rientrate in interventi di welfare. Quasi sempre infatti istruttori e pt lavorano con contratto atipico. Ecco perché, alla notizia della chiusura di palestre e associazioni sportive, in molti hanno temuto di non avere entrate.

Lo sport ai tempi del coronavirus: quali bonus e tutele per allenatori e personale trainer

Il decreto ha riconosciuto anche a chi lavora come dipendente nel mondo dello sport la possibilità di accedere alla nuova casa integrazione in deroga.

Ma l’aspetto più interessante riguarda l’indennità di 600 euro (riconosciuta una tantum) per i collaboratori delle società sportive e delle associazioni dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva ovviamente purché regolarmente registrati. Indipendentemente dallo status giuridico, dunque, anche queste categorie di lavoratori possono avere accesso al bonus 600 euro per partite IVA e autonomi. Il contributo resterà in essere fino a che le palestre e le strutture sportive in genere resteranno chiuse. Lo ha garantito il ministro dell’Economia Gualtieri che ha precisato anche che potranno fare domanda anche coloro che non arrivavano ad una soglia di guadagni pari a 10 mila euro l’anno.

Associazioni sportive: sospesi i pagamenti

Ai gestori di strutture sportive, associazioni professionistiche e dilettantistiche, palestre, scuole di danza, piscine etc è riconosciuta la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020.

La nuova scadenza (senza sanzioni o interessi) è fissata al 30 giugno 2020 (salvo possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di importo equivalente a decorrere dal mese di giugno 2020)