Pagamento bollo auto con APP IO: ecco perché non tutti possono

La possibilità di pagare il bollo auto tramite l’app IO esiste ma non per tutti. In primis dobbiamo ricordare che la tassa automobilistica è di competenza della Regione. Per poter pagare il bollo tramite l’app IO è necessario che la Regione stessa abbia stipulato apposta convenzione con l’ACI (Automobile Club Italia)

Chi non può pagare il bollo auto con app IO

Pagare il bollo auto tramite app IO è semplice e veloce. Dopo aver attivato il servizio di notifica della scadenza (dal sito della propria regione dedicato alla tassa) e dopo aver registrato una o più carte di pagamento (carta di credito, carta di debito, ecc.), è sufficiente seguire le istruzioni che man mano compaiono a schermo e pagare il bollo.

Ricordiamo che per accedere all’app IO è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE o CNS. Come anticipato non a tutti è ammessa questa modalità di pagamento. Ad oggi, infatti, ci sono ancora due Regioni che non hanno stipulato l’apposita convenzione con ACI. Si tratta di:

Calabria

Veneto.

A sollecitare la questione negli ultimi giorni è anche Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico, il quale nel corso di un interrogazione, chiede alla Giunta regionale del Veneto di attivarsi in tal senso.

La digitalizzazione nella Pubblica amministrazione passa da fatti concreti, non da chiacchiere. Non si capisce perché sia stato realizzato un nuovo portale ad hoc, anziché optare per la via più semplice, immediata e sicura. La pubblica amministrazione dovrebbe venire incontro ai cittadini, sfruttando le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia.

Queste alcune delle sue dichiarazioni.

