Online il cedolino pensione di agosto con i primi rimborsi Irpef. Come consultarlo

E’ consultabile sul sito Inps.it il cedolino pensione di agosto. La data di accredito della rata numero 8 è prevista per martedì 2 agosto 2023, ma già adesso è possibile sapere con esattezza quanto arriverà sul conto. Lo stesso vale per chi ritira la pensione in contanti in Posta senza avere un conto corrente, anche se la data di pagamento resta scaglionata in base all’ordine alfabetico.

Per consultare il cedolino via pc, tablet o smartphone bisogna autenticarsi con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns) sul portale Inps. E’ tuttavia possibile evitare questo passaggio se il pensionato ha inserto il proprio indirizzo di posta elettronica chiedendo di ricevere via email ogni mese il cedolino pensione. Il prospetto riepilogativo delle voci rilevanti è quindi visibile senza entrare direttamente nel portale Inps.

Pagamento pensione di agosto, novità

Con il pagamento della pensione di agosto molti pensionati riceveranno, oltre alle normali spettanze previdenziali, anche i primi conguagli Irpef.

Nella maggior parte dei casi si tratta diche il beneficiario ha chiesto siano rimborsati direttamente dall’Inps quale sostituto d’imposta.

La voce da consultare con il riepilogativo risultante dalla dichiarazione dei redditi mediante modello 730/2023 è “saldo Irpef dichiarazione imposta” che precede le voci relative all’importo lordo della pensione. Il pensionato si ritrova quindi col cedolino di agosto l’importo a debito o a credito rinvenente dalla dichiarazione fiscale presentata a giugno 2023. Per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi a luglio, vedrà eventuali conguagli Irpef arrivare a settembre.

Fra le altre voci presenti nel cedolino di agosto, ci sono le trattenute Irpef per l’anno in corso e le detrazioni per nucleo familiare se spettanti.

Per chi ritira la Pensione in Posta

Chi ha in corso trattenute per la cessione del quinto o pignoramento della pensione vedrà comparire anche la rata dovuta all’Inps.

Come sempre, i pensionati che non possiedono un conto corrente possono ritirare la pensione di agosto direttamente in contanti in Posta. E’ opportuno ricordare che per costoro è necessario rispettare apposita turnazione alfabetica in base alle iniziali del proprio cognome. Il calendario è il seguente:

dalla A alla B: lunedì 1 agosto 2022;

dalla C alla D: martedì 2 agosto 2022;

dalla E alla K: mercoledì 3 agosto 2022;

dalla L alla O: giovedì 4 agosto 2022;

dalla P alla R: venerdì 5 agosto 2022;

dalla S alla Z: sabato 6 agosto 2022.

Per gli ultra 75 enni che sono impossibilitati a recarsi presso gli uffici postali è sempre disponibile il servizio gratuito di delega ai Carabinieri. I militari si recano per conto del pensionato presso l’ufficio postale di competenza, ritirano la pensione e la consegnano direttamente a casa del beneficiario. Il servizio va prenotato anticipatamente presso Poste Italiane direttamente agli uffici zonali o telefonando al numero verde 800-556670 o alla stazione dei Carabinieri.

Come consultare la pensione sul sito Inps

Per consultare il cedolino pensione sul sito Inps.it è necessario, innanzitutto, disporre di un pc, tablet o smartphone connesso alla rete internet. Dopo di che bisogna autenticarsi alla consultazione dei servizi personali cliccando sulla finestrella “accedi” in alto a sinistra.

Ricordiamo che per l’acesso è necessario disporre delle credenziali digitali personali fornite da Spid, Cie o Cns. In questi ultimi due casi bisogna disporre di un lettore di smartcard. Effettuata l’autenticazione è necessario cliccare sulla voce “Cedolino della Pensione” e poi recarsi su link “Vuoi visualizzare il cedolino”, quindi aprire “Verifica Pagamenti”.

Riassumendo…