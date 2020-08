Offerte lavoro Poste Italiane agosto: si cercano figure di front end

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane che sta cercando figure di front end per la provincia di Bolzano. Vediamo di che cosa si tratta e come inviare la candidatura.

Offerte lavoro Poste Italiane, le novità di agosto

Nuove assunzioni con Poste Italiane che sta cercando nuovamente figure di front end per la provincia di Bolzano. Si tratta di assunzioni a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato. La figura di front end dovrebbe occuparsi di promozione e vendita servizi, operazioni amministrative e informazioni ai clienti. Per quanto riguarda i requisiti, oltre al diploma di scuola superiore è necessario conoscere il tedesco e quindi possedere l’attestato di bilinguismo. La ricerca è rivolta alla provincia di Bolzano, in particolare Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato e Oltradige Bassa Atesina. Oltre alle offerte di lavoro per figure di front end, spesso Poste Italiane cerca anche consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale oppure postini a tempo determinato. Per questi ultimi non sono necessari particolari requisiti a parte il titolo di studio.

Come inviare la candidatura

Gli interessati che vogliono candidarsi possono farlo collegandosi alla pagina Poste Italiane lavora con noi da dove è possibile inviare direttamente il Cv. In seguito, i candidati riceveranno un test o due via mail. Si tratta di test di ragionamento logico e un test di lingua inglese. In seguito è previsto anche un colloquio. Soltanto i candidati idonei riceveranno l’email con i test e successivamente saranno contattati per il colloquio. Importante è presentare anche la copia dell’attestato di bilinguismo. Alla pagina dedicata alle offerte lavoro sarà anche possibile candidarsi per le altre proposte, in questo momento portalettere in Toscana, Puglia, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche,Liguria, Sicilia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Basilicata e consulenti finanziari.

