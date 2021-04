Nuove offerte di lavoro per assistenti di volo grazie alla società Crewlink, che si occupa di selezionare hostess e steward per le compagnie aeree, tra cui anche Ryanair. In vista dell’estate 2021, infatti, Crewlink seleziona aspiranti assistenti di volo.

Assunzioni per assistenti di volo in vista dell’estate 2021

Crewlink sta cercando assistenti di volo per la prossima estate. Le assunzioni riguardano personale in tutta Europa mentre le selezioni avverranno online e non più in presenza come accadeva una volta a causa della pandemia. Il reclutamento, infatti, avviene tramite dei Recruitment Days, delle vere e proprie giornate di reclutamento in cui gli aspiranti assistenti possono inviare la candidatura e poi svolgere dei test e selezioni online.

Prima della pandemia, invece, gli interessati erano chiamati a dei veri e propri eventi organizzati a tappe, dove potevano anche svolgere degli incontri e colloqui con i recruiters. I profili maggiormente idonei saranno contattati per lavorare a bordo degli aerei.

Per candidarsi con Crewlink è necessario possedere i seguenti requisiti:

-Possesso del passaporto europeo o britannico

-Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

-Altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm

-Essere i grado di nuotare senza nessun tipo di aiuto

-Disponibilità a lavorare su turni e flessibilità

-Grande passione per i viaggi e personalità socievole

-Essere in grado di relazionarsi con i clienti e seguire le specifiche richieste.

Come inviare la candidatura per le offerte di lavoro come assistente di volo

I candidati in possesso di questi requisiti, possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Crewlink lavora con noi Online.

In seguito i candidati che saranno ritenuti idonei, avranno modo di seguire un corso di formazione per diventare cabin crew che prevede anche un compenso giornaliero per la formazione.

Il superamento del corso sarà finalizzato all’assunzione vera e propria. I selezionati avranno modo di lavorare per 5 giorni a settimana seguiti da 3 di riposo e di avere interessanti opportunità di carriera e crescita.

