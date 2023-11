L’INPS, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), annuncia la prima versione del Portale della Disabilità. Nasce il progetto di innovazione tecnologica denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile”.

Una risposta diretta alla necessità di trasparenza e semplificazione nelle procedure di gestione delle prestazioni per le persone con disabilità.

Progettato con l’obiettivo di creare un canale integrato e completo di informazioni di interesse per tali cittadini, il portale ha come ruolo principale quello di facilitare il processo di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile.

In estrema sintesi, attraverso questa piattaforma, il soggetto interessato può accedere e seguire gli sviluppi dell’iter avviato per il riconoscimento di tali prestazioni, garantendo un controllo diretto sul proprio percorso.

Sportello Unico Invalidità Civile: un canale integrato di informazioni

Uno dei punti salienti dello Sportello Unico INPS Invalidità Civile è la sua capacità di fornire accesso a informazioni cruciali. Ad esempio, chi ha presentato domanda per l’invalidità civile può visualizzare il certificato medico introduttivo. Inoltre, è possibile conoscere il luogo, la data e l’orario di visita, se già programmata.

Questo livello di trasparenza offre una panoramica completa delle procedure in corso, consentendo ai cittadini di essere più coinvolti e informati sulle fasi del processo.

Offre anche un canale per l’invio di documentazione medica. Questa funzionalità è particolarmente utile durante le domande di prima istanza, di aggravamento o nelle fasi di revisione sanitaria. Consentendo agli utenti di caricare documenti in modo semplice e diretto, il portale riduce il carico amministrativo e accelera il flusso di informazioni tra cittadino e ente previdenziale.

Gestione efficace di avvisi e scadenze

Anche il rispetto delle scadenze è fondamentale. Ecco perché, la piattaforma, integra una sezione dedicata agli avvisi e alle scadenze relative alle diverse fasi delle richieste, offrendo un promemoria essenziale. Nella sezione “Comunicazioni,” gli utenti possono visualizzare anche i verbali inviati dall’ASL e dall’INPS, garantendo una comunicazione chiara ed efficace.

Infine, c’è la sezione “Pagamenti e cedolini” attraverso la quale è ammesso visualizzare un elenco completo degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all’invalidità. Una funzione che fornisce un quadro finanziario immediato e facilita la comprensione delle transazioni legate alle prestazioni.

Trovi qui, cifre, importi e requisiti per l’assegno invalidità civile.

Come accedere allo Sportello Unico Invalidità Civile

L’accesso allo Sportello Unico Invalidità Civile avviene dal sito istituzionale dell’INPS digitando nel motore di ricerca “Portale della Disabilità”.

Serve autenticarsi attraverso l’identità digitale (SPID) di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ad ogni modo, coloro che sono impossibilitati ad accedere autonomamente possono delegare l’accesso a una persona di fiducia.

A seguire saranno rilasciate altre funzionalità rispetto a quella attualmente implementate.

Riassumendo