Approvato il nuovo decreto bollette. Tutti gli aiuti per le famiglie e le imprese

Il Consiglio dei Ministri in data 25 settembre ha approvato il nuovo decreto bollette (o decreto energia), diverse le misure varate dal Governo per dare una mano alle famiglie e alle imprese contro il caro energia degli ultimi mesi.

Per finanziare ii l decreto in parola il Governo può contare su 1,3 mld di euro.

Diverse le misure approvate: si va dal rafforzamento del bonus luce e gas per le famiglie meno abbienti, passando per l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale, fino ad arrivare alla riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano. Previsto anche un bonus benzina.

Vediamo nello specifico quali sono le misure approvate dal Governo per imprese e famiglie.

Il nuovo decreto bollette

Come da comunicato stampa del 25 settembre, con il nuovo decreto bollette si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizion di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Il decreto introduce anche un bonus benzina per le famiglie meno abbienti. In particolare, il bonus di 80 euro spetterà agli attuali beneficiari della social card (car dedicata a te) di 382,50 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità che il Governo ha riconosciuto in favore di cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti : iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); titolarità di un ISEE ordinario, in corso di validità non superiore ai 15.000 euro

A tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Arrivano nuove risorse anche per il bonus trasporti. Infatti, si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’erogazione dei buoni da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Decreto bollette. Ulteriori aiuti per le famiglie e le imprese

Il decreto prevede una sanatoria per gli scontrini.

Il comunicato stampa del Governo specifica che:

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”). Prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

Riassumendo..