Nuovi incentivi auto in arrivo per chi decide di comprarla nel corso del 2024. Tante sono le persone che sognano di avere una macchina propria. Si tratta, d'altronde, di un mezzo indubbiamente molto utile, grazie al quale poter raggiungere la destinazione di proprio interesse in modo facile e veloce, anche se geograficamente molto lontana dalla propria abitazione.

Peccato che non tutti dispongano dei soldi necessari ad acquistare un veicolo e per questo motivo si ritrovano a dover rinunciare o quantomeno rimandare tale spesa. Proprio in questo ambito, fortunatamente, giunge in aiuto il governo che ha deciso di mettere in campo nuovi incentivi auto nel corso del 2024.

Bonus auto, importanti novità: le parole del ministro Urso

Intervenuto nel corso di un question time alla Camera, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha spiegato che:

“Il Piano di incentivi presentato al sistema dell’automotive prevede uno stanziamento di 950 milioni con tre obiettivi: sostenibilità ambientale svecchiando il parco auto italiano; sostenibilità sociale attraverso il sostegno ai redditi più bassi; sostenibilità produttiva con il rilancio della produzione di auto e veicoli commerciali in Italia, per invertire il trend negativo degli ultimi anni”.

Arrivano i nuovi incentivi auto: fino a 13500 euro per chi la compra a aprile o maggio 2024!

Si resta in attesa della pubblicazione del decreto ufficiale che metterà in campo nuovi incentivi per auto, moto e veicoli commerciali. Stando alle ultime indiscrezioni in merito, il nuovo pacchetto di agevolazioni dovrebbe comprendere gli avanzi degli incentivi del 2023 e utilizzare solo parte delle risorse stanziate per l’anno 2024. L’intento sarebbe di rendere i bonus auto accessibili entro i primi giorni di maggio.

I fondi restanti saranno destinati ad altre tipologie di mezzi, come taxi, moto, veicoli usati, scooter, veicoli commerciali e noleggio a lungo termine. Il nuovo pacchetto di incentivi, si ricorda, prevede la rottamazione di mezzi da Euro 0 a Euro 4. Per l’acquisto di vetture elettriche o ibride-plug-in è possibile rottamare anche auto Euro 5, a patto che la famiglia richiedente presenti un Isee dal valore pari a massimo 30 mila euro. Si avrà diritto a degli incentivi anche senza rottamazione. In quest’ultimo caso dovrebbe essere riconosciuto un bonus da 6 mila euro per veicoli che rientrano nella fascia di emissioni 0-20. Il valore del bonus sarà pari a 4 mila euro per mezzi appartenenti alla fascia 21-60. L’importo aumenta progressivamente in caso di rottamazione.

Previsto un tetto del prezzo d’acquisto da non superare, fissato a 35 mila euro per veicoli rientranti nella fascia di emissione 0-20 e 61-135. Tale soglia aumenta fino a 45 mila euro, Iva esclusa, per la fascia intermedia 21-60. Per le prime due fasce di emissione si ha diritto ad una maggiorazione del 25% per i singoli membri di un nucleo familiare aventi Isee inferiore a 30 mila euro. Per quest’ultimi l’importo dell’incentivo dovrebbe raggiungere quota 13.500 euro per le auto elettriche. Si resta comunque in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per ottenere informazioni dettagliate in merito agli incentivi auto 2024 con rottamazione.

