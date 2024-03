Si riapre il bonus colonnine ricarica per imprese e professionisti dopo la chiusura dello scorso 30 novembre 2023. La nuova chance è possibile grazie all’ancora disponibile fondo per 70 milioni di euro.

Si tratta, in sintesi, del contributo rivolto a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40%, entro il limite del de minimis, delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica. Le spese oggetto del bonus sono quelle riguardanti l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Limiti spesa

Da non confondersi con il bonus colonnine ricarica uso domestico riconosciuto nell’ambito della sfera privata, quello in esame, ad esempio, prevede costi massimi ammissibili così individuati:

infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi: wallbox con un solo punto di ricarica – 2.500 € per singolo dispositivo; colonnine con due punti di ricarica – 8.000 € per singola colonnina.

infrastrutture di ricarica in corrente continua: fino a 50 kW – 1000 €/kW; oltre 50 kW – 50.000 € per singola colonnina; oltre 100 kW – 75.000 € per singola colonnina.



Bonus colonnine ricarica imprese e professionisti: la domanda

Come quello domestico, il bonus colonnine ricarica imprese e professionisti non è automatico. Per averlo bisogna farne specifica richiesta. Le modalità di richiesta sono diverse a seconda del caso. Quindi, regola vuole che per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese e per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti:

si potrà inviare la domanda dalle ore 12 del giorno 15 marzo 2024 alle ore 17 del 20 giugno 2024

attraverso la nuova area personale di Invitalia.

Per l’acquisto e l’installazione di complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese, il bonus colonnine ricarica lo si potrà chiedere esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected].

Riassumendo…

il 15 marzo 2024 riapre la domanda bonus colonnine ricarica imprese e professionisti

si tratta del contributo pari al 40% delle spese sostenute per acquisto e installazione di colonnine ricarica elettrica

sono previsti limiti massimi di spesa a seconda della tipologia di onere sostenuto

tutte le informazioni bonus colonnine ricarica partite IVA su Invitalia.

it. La finestra temporale, anche il tal caso si aprirà alle ore 10 del 15 maro 2024 e si chiuderà alle ore 17 del giorno 20 giugno 2024. In questo secondo caso occorre compilare, firmare e allegare il modulo domanda bonus colonnine ricarica imprese e professionisti scaricabile dal sito istituzionale del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).