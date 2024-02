Nuova chance per accedere al bonus colonnine domestiche per coloro che, avendone i requisiti, non sono riusciti a fare domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello.

Ad annunciarlo è direttamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

La possibilità interessa, quindi, i soggetti che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Spese ammesse e importo del contributo

Il beneficio, ricordiamo, si concretizza in un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio

progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi

costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

In dettaglio, le spese ammesse sono:

Spetta nel limite massimo di 1.500 euro ovvero 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus colonnine domestiche, nuove domande per spese 2023

Il riconoscimento del bonus colonnine domestiche non è automatico. Possono farne domanda le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni, tramite la relativa procedura web.

Per la presentazione richiesta sono state previste diverse finestre temporali. In particolare per il bonus colonnine domestiche spese anno 2022 i tempi di domanda si sono chiusi il 2 novembre 2023 mentre per le istallazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2023, le porte si sono chiuse il 23 novembre 2023.

Tuttavia, il MIMIT, con riferimento alle istallazioni fatte dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ha fatto sapere che, per coloro che non sono riusciti a presentare domanda, la piattaforma online bonus colonnine domestiche si riapre dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024.

Serve necessariamente possedere un indirizzo PEC. Le domande saranno valutate in ordine cronologico e il decreto di concessione ed erogazione del contributo sarà emanato entro 90 giorni dal 14 marzo 2024.

