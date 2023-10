Colonnine ricarica, al via le domande per spese 2022 (procedura)

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i tempi e la procedura per la presentazione delle domande di accesso al bonus colonnine di ricarica per uso domestico. La finestra temporale si aprirà il 19 ottobre 2023 e si avranno 15 giorni di tempo per la richiesta.

Ci riferiamo al contributo per l’acquisto e l’istallazione di infrastrutture di ricarica di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 da utenti domestici.

Per le installazioni fatte, invece, nel 2023 la finestra temporale per le domande sarà resa nota con successivo avviso del ministero stesso.

Importo del contributo e spese ammesse

Il bonus colonnine di ricarica per uso domestico si sostanzia in un contributo riconosciuto a fronte dell’acquisto e posa in opera dell’infrastruttura.

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera nel limite massimo di:

1.500 euro

elevato a 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Le spese ammesse al beneficio possono comprendere:

l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio

spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi

costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Le modalità attuative del bonus colonnine ricarica sono contenute nel decreto direttoriale 14 marzo 2023.

Bonus colonnine ricarica spese 2022, la procedura di domanda

Per le spese sostenute dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, il bonus colonnine ricariche può essere chiesto presentando apposita domanda dal 19 ottobre 2023 al 2 novembre 2023.

La richiesta è esclusivamente online tramite l’apposita piattaforma informatica gestita da Invitalia e che sarà a giorni resa disponibile. Serve necessariamente avere la PEC.

La procedura di domanda prevede le seguenti fasi:

accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line

inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda

generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente

caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa

rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

Il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande, sarà emanato entro 90 giorni dalla chiusura della finestra di domanda.

