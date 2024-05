Il modello 730, strumento fondamentale per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, si aggiorna anche per il periodo d’imposta 2023 con importanti novità per la dichiarazione 2024. Una delle più principali novità riguarda i figli a carico minorenni. Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 settembre per la presentazione del 730 precompilato, disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere queste modifiche.

Novità del 730 per il 2024: Figli a Carico Minorenni l’impatto dell’assegno unico

Da quest’anno, le detrazioni fiscali per i figli a carico sono state riviste sostanzialmente: non sono più previste per i figli minorenni.

Dettagli Operativi

Questa variazione si inserisce in un più ampio rinnovamento delle politiche fiscali, che include l’introduzione dell’assegno unico al posto delle precedenti maggiorazioni per i figli disabili. Nonostante l’eliminazione di queste detrazioni, è mandatorio indicare i dati dei figli minorenni nel prospetto dei familiari a carico per beneficiare di altre detrazioni e agevolazioni fiscali regionali.

I genitori devono ancora includere i dati relativi ai figli minorenni nella sezione dei familiari a carico del modello 730. Questo passaggio è cruciale per non perdere l’accesso a varie agevolazioni, come le detrazioni regionali e altre forme di sostegno fiscale che rimangono disponibili nonostante le nuove regolamentazioni.

Impatto sul Contribuente

Le nuove norme potrebbero significare un aumento del carico fiscale per alcune famiglie. È importante, quindi, che i contribuenti esaminino attentamente come queste modifiche influenzino la loro situazione finanziaria e considerino possibili strategie per massimizzare le detrazioni rimanenti. La consultazione con un consulente fiscale può essere un passo saggio per navigare queste acque incerte.

Riassumendo