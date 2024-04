Il contribuente nella propria dichiarazione redditi può portare in detrazione e deduzione, non solo le spese sostenute per sé stesso (spese sanitarie, riscatto della laurea, spese universitarie, ecc.) ma anche quelle sostenute per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, ecc.).

Per poter scaricare nel 730 anche le spese sostenute anche per i figli, coniuge o altro familiare, dunque, è fondamenta che tali soggetti possano essere considerati fiscalmente a carico con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione redditi.

Dunque, per le spese pagate dal contribuente nel 2023 e da riportare nel 730/2024, è necessario che il familiare possa essere considerato fiscalmente a carico del contribuente con riferimento all’anno 2023.

Ad ogni modo non tutte dette spese possono detrarsi/dedursi. In alcuni casi anche se il familiare è a carico, il contribuente non può recuperare l’onere.

Il requisito reddituale per essere familiare a carico

Innanzitutto ricordiamo chi sono i familiari che il contribuente può considerare fiscalmente a suo carico e quali sono i requisiti necessari a questo scopo.

Un contribuente può considerare fiscalmente a proprio carico il familiare che, nell’anno d’imposta, risulta possedere un reddito complessivo:

uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili

oppure uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni (il requisito anagrafico è soddisfatto anche se verificato per una sola parte dell’anno).

Da precisare è che per i figli, fino a 21 anni di età, non spetta la detrazione in esame in quanto sostituita dall’assegno unico.

Chi sono i familiari a carico: il requisito della convivenza

Nel rispetto dei predetti requisiti di reddito, il contribuente può considerare fiscalmente a suo carico anche se non conviventi con lui:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Sempre nel rispetto dei suddetti requisiti di reddito, il contribuente può altresì considerare a suo carico, purché conviventi con lui:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato

discendenti dei figli

genitori (compresi quelli adottivi)

generi e le nuore

suocero e la suocera

fratelli e le sorelle (anche unilaterali)

nonni e le nonne.

Spese detraibili e deducibili per i familiari a carico

Come anticipato, il contribuente nella sua dichiarazione redditi può portare in detrazione anche gli oneri sostenuti per conto di un familiare fiscalmente a suo carico.

sanitarie

acquisto e riparazione veicoli per disabili

acquisto cane guida per non vedenti

interessi passivi mutuo abitazione principale

spese di istruzione (anche università)

spese sanitarie per patologie esenti (anche se il familiare non è a carico)

spese per addetti alla assistenza personale (anche se il familiare non è a carico)

attività sportive per ragazzi

canoni di locazione studenti universitari fuori sede

contributi per riscatto laurea

spese sostenute per la frequenza di asili nido

assicurazioni vita e infortuni

acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento – DSA

spese corsi di musica e conservatorio.

In dettaglio, questi gli oneri detraibili anche se pagati per il familiare a carico:

Per quanto, riguarda le deduzioni (trovi qui la differenza tra detrazione e deduzione), come si evince dalla circolare sugli oneri deducibili (Circolare n. 15/E del 2023), il contribuente può portare in dichiarazione redditi anche se sostenuti per il familiare a carico:

contributi previdenziali e assistenziali

spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (anche se il familiare non è a carico)

contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuale

contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali.

Tutti gli altri oneri detraibili e deducibili lo sono solo laddove sostenuti dal contribuente nell’interesse proprio.

Riassumendo

il contribuente nella sua dichiarazione redditi può recuperare anche le spese sostenute per i familiari a carico

nel rispetto di un certo requisito reddituale, i figli e il coniuge non separato si possono considerare a carico anche se non conviventi con il contribuente

gli altri familiari, invece, per essere considerati a carico del contribuente, devono convivere con lui

non tutte le spese che il contribuente sostiene per il familiare a carico possono essere portare in dichiarazione redditi.

Ad esempio, la detrazione spese intermediazione immobiliare