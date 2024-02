Aumenta l’importo della Naspi contro la disoccupazione involontaria nel 2024. E con essa anche la Dis-Coll, la disoccupazione per i collaboratori appartenenti alla Gestione Separata. Lo prevede la legge di bilancio 2024 che ha aggiornato gli importi sulla base dei dati dell’inflazione rilevati in via definitiva nel 2023.

L’indennità Naspi e Dis-Coll, come noto, è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato che perdono involontariamente il lavoro. E’ riconosciuta a domanda dell’interessato per un periodo limitato e rappresenta un importante ammortizzatore sociale che consente di percepire mensilmente dall’Inps una rendita in attesa di trovare nuova occupazione.

Naspi aumenta l’indennità per il 2024

Vi possono accedere tutti i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A spiegare nel dettaglio gli aggiornamenti degli importi di Naspi e Dis-Coll è la circolare Inps del 29 gennaio 2024. Nel 2024 l’importo massimo erogabile è pari a 1.550,42 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per le settimane di contribuzione moltiplicando il tutto per 4,33.

Nel 2024, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.425,21 euro (importo soglia), l’indennità sarà il 75% di tale cifra. Se, invece, è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.425,21 e il massimale di 1.550,42 euro.

Per quanto riguarda la Dis-Coll i valori sono identici, così come per l’Alas, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo. La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Indennità ISCRO

Cambia anche l’ISCRO. L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, per le partite iva iscritte alla gestione separata, è pari a un minimo di 250 euro e un massimo di 800 euro al mese

Si ha diritto a questo ammortizzatore solo se il reddito dichiarato nell’anno precedente la domanda non supera 8.585 euro.

Quanto dura l’indennità Naspi

L’ISCRO può essere richiesto una sola volta per la durata di un triennio ed è erogato per 6 mensilità. E’ pari al 25% della metà dell’ultimo reddito annuo dichiarato.

Come detto, la Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Il pagamento della indennità non è, però, uguale per tutti i mesi indennizzabili. E’ previsto un meccanismo di decalage per la Naspi che scatta a partire dal sesto mese. Si tratta di una riduzione di importo pari al 3% mensile della indennità di disoccupazione inizialmente riconosciuta. Se il percettore della Naspi o Dis-Coll ha più di 55 anni di età, la riduzione slitta addirittura all’ottavo mese. Sempre che il periodo di fruizione superi questo lasso temporale.

Dal 2023 è cambiata anche la durata della Dis-Coll. Il trattamento di disoccupazione riservato ai collaboratori della gestione separata è fruibile fino oggi un massimo di 12 mesi. Ai percettori di Dis-Coll, al pari di quelli della Naspi, è riconosciuta anche la copertura figurativa ai fini pensionistici per l’intero periodo della prestazione.

