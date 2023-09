Naspi anticipata, quando va restituita

Percepire l’indennità di disoccupazione (o Naspi) non impedisce, di per sé, di riattivarsi sul fronte occupazionale. Specialmente se il percettore dovesse decidere di rilanciarsi attraverso l’imprenditoria. O, per farla semplice, con una Partita Iva.

Nonostante la Naspi, dunque, esiste la possibilità di rimettersi in moto sul piano lavorativo, tenendo presente che la stessa indennità può diventare uno strumento di supporto per il riavvio (o l’avvio) della propria attività. Il titolare, infatti, potrà richiedere il versamento di un anticipo in soluzione unica pari all’importo mancante del sussidio. In pratica, l’indennità di disoccupazione può trasformarsi, nella misura degli importi non ancora percepiti, in un primo motore economico per il reinserimento nel mondo del lavoro. Obiettivo che, in fondo, sarebbe quello che anima la misura nelle sue prerogative di base, ossia garantire un sostegno continuativo (seppur progressivamente ridotto) nel momento in cui viene meno quello fornito da uno stipendio.

Limiti e requisiti da rispettare

Non solo. Il periodo di copertura mancante sarà garantito anche nel caso in cui il percettore stesse già lavorando in Partita Iva.

È chiaro che qualsiasi forma di agevolazione ponga, di per sé, una limitazione. Nel caso specifico, addirittura, il mancato rispetto dei requisiti utili all’ottenimento dell’anticipo porterebbe a dover restituire l’importo versato. Il termine di riferimento è quello di fine Naspi, ossia quello indicato nel documento di accettazione della domanda. Entro quei limiti, il percettore potrà richiedere il proprio anticipo al fine di supportare la propria attività. Tuttavia, nel momento in cui il lavoratore accetta un impiego in regime subordinato entro il periodo di copertura dell’indennità di disoccupazione, il suddetto sarà chiamato a restituire l’importo ottenuto.

Naspi anticipata: come fare domanda e perché può scattare la restituzione

L’attribuzione della Naspi non risente della richiesta di anticipo. Ossia, le condizioni resteranno le stesse. Tutti coloro che abbiano perso il proprio impiego in modo indipendente dalla loro volontà, possono figurare come potenziali percettori dell’indennità. Allo stesso modo, chiunque abbia fatto richiesta d’anticipo, continuerà a usufruire figurativamente del sussidio. Nella fattispecie, l’anticipo sarà rivolta a tutti coloro che risultino essere stati licenziati a partire dall’1 maggio 2015 e che intendano riattivarsi a livello lavorativo attraverso l’apertura di una Partita Iva. In sostanza, la condizione di base non è solo quella di essere percettore della Naspi ma anche solo di averne diritto. L’anticipo è riservato tuttavia esclusivamente a coloro che ne faranno richiesto per l’avvio di un’impresa individuale, oppure di lavoro autonomo. Inoltre, potrà essere richiesto per sottoscrivere anche una quota di capitale sociale nell’ambito di una cooperativa, con rapporto mutualistico di attività lavorativa.

Condizioni e cifre per l’anticipo Naspi

L’anticipo dell’indennità di disoccupazione ha somme variabili che mutano a seconda delle condizioni specifiche. Qualora si fosse già percettori, ad esempio, l’importo dell’anticipo corrisponderebbe a quello che si andrebbe a ottenere restando beneficiari ordinari. Resta comunque la prerogativa dell’erogazione in un’unica soluzione, comunque pari all’importo residuo delle quote mancanti a livello mensile. Sull’anticipo, a ogni modo, non spetterà la contribuzione figurativa, mentre vigerà la trattenuta Irpef secondo quanto disposto dalla legge in merito. In caso di accesso a un impiego lavorativo che non preveda l’apertura della Partita Iva, il diritto all’anticipo decadrà in modo automatico e l’interessato sarà obbligato a restituire l’importo già percepito.

La richiesta dovrà essere presentata entro i 30 giorni che precedono l’inizio dell’attività autonoma o dell’impresa individuale o di tutte le altre forme lavorative concesse. Qualora l’attività fosse iniziata in parallelo a un rapporto di lavoro indipendente, poi cessato per far posto all’indennità di disoccupazione, la domanda dovrà essere trasmessa entro 30 giorni da quella relativa alla Naspi.

Riassumendo…

I percettori della Naspi possono procedere all’apertura di una Partita Iva per il riavvio dell’attività lavorativa, richiedendo le mensilità mancanti come forma di anticipo;

l’importo dovrà essere erogato in soluzione unica;

in caso di sottoscrizione di un accordo da lavoro dipendente, il percettore dell’anticipo dovrà restituire l’importo ottenuto.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente online, tramite il portale Inps dedicato.