Modello 770, in arrivo avvisi bonari: c’è la pausa estiva

Sono disponibili, dalla settimana del 18 luglio 2023, gli avvisi telematici conseguenti al controllo automatizzato del Modello 770/2021 relativo all’anno d’imposta 2020. Ad annunciarlo è stato il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con apposito comunicato stampa.

Sono, quindi, gli avvisi bonari riguardanti il 770. Gli stessi consulenti del lavoro evidenziano come tali avvisi ricadono anch’essi nella consueta pausa estiva che riguarda tutto il mese di agosto e i primi giorni di settembre di ogni anno.

Soggetti obbligati alla dichiarazione

Il Modello 770, ricordiamo è quel modello dichiarativo che devono fare i sostituti d’imposta ed in particolare coloro che, nell’anno d’imposta di riferimento, hanno corrisposto:

somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale

compensi per avviamento commerciale

contributi ad enti pubblici e privati

riscatti da contratti di assicurazione sulla vita

premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero

utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi

somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

La scadenza di presentazione è stabilita al 31 ottobre di ogni anno. Dunque, ad esempio, entro il 31 ottobre 2023 (salvo proroghe) si presenta il Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022).

Modello 770, ok alla pausa estiva avvisi bonari

L’art. 7 quater comma 17 decreto-legge n. 193 del 2016, prevede la c.d. pausa estiva avvisi bonari. In sostanza è stabilito che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi bonari.

Sulla base di questa previsione normativa, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con riferimento alla campagna avvisi telematici partita nella settimana del 18 luglio 2023 per il Modello 770/2021, ricorda che:

per adempiere nei termini al pagamento – laddove dovuto – bisognerà aggiungere ai 90 giorni, ordinariamente previsti, anche la sospensione estiva nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre 2023.

Il Consiglio, ricorda anche che, a seguito dell’ultimo Tavolo Tecnico con l’Agenzia delle Entrate, quest’anno, l’Amministrazione finanziaria scaglionerà le comunicazioni di irregolarità in un intervallo di tempo più ampio per dare una tregua ai Consulenti del Lavoro in un periodo coincidente con la chiusura degli studi per le ferie estive.

Riassumendo…