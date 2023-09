Modello 770/2023 e CU/2023, si avvicina la scadenza

Si avvicina la scadenza di due importanti appuntamenti per i sostituti d’imposta (datore lavoro). Ossia il Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) e CU/2023 (anno d’imposta 2022). Per le CU (Certificazione Unica), tuttavia, si tratta solo di quelle non necessarie alla Dichiarazione redditi 2023 precompilata. Quindi, ad esempio, le CU dei lavoratori autonomi.

Entro la fine del mese di ottobre, i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia Entrate i suddetti modelli. La presentazione può essere diretta oppure tramite intermediario abilitato.

CU/2023, consegna e invio con tempi diversi

La CU/2023 (anno d’imposta 2022) certifica i compensi pagati ai collaboratori e le ritenute operate con riferimento al periodo precedente.

La certificazione unica oltre ad essere inviata all’Agenzia Entrate deve anche essere consegnata al lavoratore.

Per l’invio all’Agenzia Entrate, occorre distinguere tra quella necessaria a predisporre la dichiarazione redditi precompilata e quella non necessaria a tale scopo. In dettaglio:

per la CU/2023 necessaria a predisporre la precompilata (ad esempio la CU del lavoratore dipendente), l’invio all’Agenzia Entrate era da farsi entro il 16 marzo 2023

per la CU/2023 NON necessaria a predisporre la precompilata (ad esempio la CU del lavoratore partita IVA), l'invio all'Agenzia Entrate può farsi entro la stessa scadenza del Modello 770/2023 (stabilita al 31 ottobre 2023).

La consegna della CU/2023 al lavoratore/collaboratore, invece, andava in ogni caso fatta entro il 16 marzo 2023.

Entro la fine di ottobre anche il Modello 770/2023

Il Modello 770/2023 lo devono presentare i sostituti d’imposta che, nell’anno d’imposta 2022, hanno corrisposto:

somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale

compensi per avviamento commerciale

contributi ad enti pubblici e privati

riscatti da contratti di assicurazione sulla vita

premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero

utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi

somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

L’invio deve essere fatto entro il 31 ottobre 2023, con possibilità di farlo tardivamente entro i 90 giorni successivi (sanzione di 25 euro).

Riassumendo…