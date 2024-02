In base a quanto stabilito dalla legge è possibile beneficiare della 104 tra ex coniugi dopo il divorzio? Come canta Eros Ramazzotti: “Ti sposerò perché, mi sai comprendere e nessuno lo sa fare come te. Ti sposerò perché hai del carattere quando parli della vita insieme a me”.

Ogni coppia che decide di sposarsi. compie sicuramente tale passo con le migliori intenzioni. Ovvero, di condividere per sempre la propria vita, all’insegna di gioia e dolori, al fianco della persona amata.

Le cose, purtroppo, non filano sempre liscio come l’olio.

Agevolazioni legge 104, occhio alla differenza tra separazione e divorzio

Nel corso degli anni può capitare che il sentimento finisca o che accadano delle situazioni che portano la coppia a porreUna decisione che non viene presa di certo a cuor leggero e che porta a dover fare i conti con una nuova tappa della propria esistenza e i vari cambiamenti che tutto questo porta con sé.

Molte persone, soprattutto se non ci sono figli, decidono di mettere una pietra sopra al passato e guardare avanti. Altri, invece, riescono a mantenere degli ottimi rapporti con l’ex, tanto da decidere di continuare a sostenersi l’un l’altro, nonostante non siano più legati da un sentimento d’amore. Proprio in quest’ultimo caso, a complicare la situazione, ci pensa la burocrazia. Questo perché si rivela necessario presentare i documenti che attestano la fine del matrimonio.

A tal proposito vi invitiamo a prestare molta attenzione alla differenza che c’è tra la separazione e il divorzio. In base a quest’ultimi, infatti, differiscono i diritti e i doveri degli ex coniugi, anche per quanto concerne le agevolazioni Legge 104.

Matrimonio in salute e in malattia: la legge vieta la 104 tra ex coniugi dopo il divorzio?

Stando a quanto previsto dalla legge 104, i lavoratori dipendenti possono beneficiare di tre giorni di permesso al mese per assistere un famigliare non autosufficiente.

coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;

padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto”.

Ma non solo, è possibile richiedere anche unche può essere usufruito in modo continuativo oppure frazionato. Soffermandoci su quest’ultimo diritto, come riportato sul sito dell’Inps , ne possono fare richiesta i “lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

A seguire ne hanno diritto, i figli, fratelli, parenti e affini entro il secondo grado. Ma non solo, in assenza dei soggetti finora citati ne possono fare richiesta anche parenti e affini entro il terzo grado. Gli ex coniugi, quindi, possono beneficiare della legge 104? Ebbene, il discorso cambia a seconda che la coppia abbia deciso di optare per la separazione piuttosto che per il divorzio.

Entrando nei dettagli, nel primo caso i coniugi continuano ad aver diritto alle agevolazioni legge 104, tra cui i permessi e il congedo straordinario. La situazione differisce con il divorzio. In quest’ultimo caso viene sciolto il vincolo coniugale e pertanto vengono meno gli effetti giuridici del matrimonio. Per questo motivo, in caso di divorzio, non si può beneficiare delle varie agevolazioni legge 104.