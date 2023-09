Mai più cartelle esattoriali agli italiani, ecco la novità del Fisco e per chi ha debiti, tutto ancora peggiore

Multe, cartelle, tasse, tutto finirà nella riforma del Fisco. Ogni riforma che si rispetti, produce delle novità e dei cambiamenti che devono essere ammortizzati da parte della popolazione. Questo vale per le pensioni e per la riforma delle pensioni. Ma vale anche per la riforma fiscale che ormai è in dirittura di arrivo. Notevole l’importanza del cambio dell’IRPEF che passerà da 4 a 3 scaglioni, almeno stando alle indiscrezioni che emergono dal dossier riforma del Fisco . Ma cambierà molto anche per le cartelle esattoriali e questo è un argomento che interessa moltissimi contribuenti indebitati con le cartelle di Agenzia delle Entrate Riscossione o prima di Equitalia. Ma alcune novità di cui si parla potrebbero peggiorare ancora di più la situazione per i cittadini.