Sono 50 i vincitori totali del doppio turno lotteria scontrini del giorno 11 aprile 2024. Di loro, 25 sono acquirenti e 25 sono i venditori. Il doppio appuntamento ha visto protagonista:

l’estrazione settimanale, per gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema, da lunedì 1° aprile a domenica 7 aprile

l’estrazione mensile, per gli scontrini trasmessi nel mese di marzo 2024.

Il turno infrasettimanale ha portato fortuna per 15 acquirenti (25.000 ciascuno) e altrettanti venditori (5.000 euro a testa) per un totale di 15 codici vincenti (lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe la parti).

Il sorteggio mensile, invece, ha designato come fortunati 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 esercenti (20.000 euro ciascuno), per complessivi 10 codici estratti.

Ogni fortunato riceverà notizia ufficiale della vincita e la riceverà via PEC o raccomandata. E’ fissato un tempo preciso in cui bisogna farsi vivi per reclamare la vincita, altrimenti il premio è perso. Il tempo a disposizione è di 90 giorni dalla notifica.

Due maxi premi per l’estrazione annuale

La lotteria degli scontrini, iniziativa lanciata dal governo italiano come parte di una strategia complessiva per combattere l’evasione fiscale e incoraggiare i pagamenti elettronici, è rapidamente diventata un fenomeno di grande interesse pubblico.

Nata nel 2021, per partecipare richiede l’esibizione al venditore, al momento dell’acquisto del c.d. codice lotteria. Bisogna poi pagare l’acquisto con carta elettronica. In questo modo, ogni euro di spesa genera un biglietto virtuale che partecipa alle estrazioni, per un massimo di 1.000 biglietto per ogni scontrino.

Le estrazioni sono periodiche, ossia settimanali e mensili. A queste si aggiungono anche i sorteggi annuali. Le settimanali si fanno ogni giovedì e vi prendono parte gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. Alle mensili prendono parte quelli del mese prima e si fanno ogni secondo giovedì del mese. Infine, all’estrazione annuale partecipano gli scontrini dell’anno prima. Il premio del turno annuale è di 5.000.

Estrazione lotteria scontrini 11 aprile 2024

000 di euro per il fortunato acquirente estratto e 1.000.000 di euro per il corrispondente venditore.

Una volta estratto lo scontrino non partecipa ai turni successivi. Questo significa che quelli estratti oggi, 11 aprile 2024, e quelli dei sorteggi antecedenti non parteciperanno alle future riffe. Questi i codici vincenti dell’estrazione 11 aprile 2024.

Codici vincenti lotteria scontrini 11 aprile 2024 (estrazione settimanale)

1755-0189 99SEA003596 32120004

1822-0050 99MEX041932

1722-0127 3BSDP001238 01260011

2334-0042 53SNS300163 00140003

1786-0001 88I24001854

1213-0005 72EU7050804

2035-0021 53SNS300613 00760040

1565-0005 99MEX089964

2865-0082 53SNS302592 00070012

2012-0400 53SNS301501 00080002

1764-0140 99MEY035022

1928-0012 96SRT000304 01910005

1707-0022 3BSDP001101 03420012

1959-0404 53SNS300347 11360001

0082-0023 3BIWB011729.

Codici vincenti lotteria scontrini 11 aprile 2024 (estrazione mensile)

1772-0466 3BIWB000980

1575-0032 53SNS300912 20200038

1620-0153 99MEY052495

1932-0115 96SRT000384 18020003

1790-0025 3BIWB002971

1904-0024 96SRT000459 91320003

0413-0114 3BIWB011657

2416-0107 99MEY005403

0687-0190 99IEC012606

1813-0378 3BIWB004521.

Appuntamento sul calendario lotteria scontrini fissato al prossimo 18 aprile 2024.