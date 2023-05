Lotteria scontrini, i vincitori dell’estrazione 18 maggio 2023

Terminato da poco il turno della lotteria scontrini con l’estrazione di oggi, 18 maggio 2023. Al sorteggio hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 8 maggio 2023 a domenica 14 maggio 2023.

Hanno vinto 15 acquirenti e 15 venditori. Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti. A ciascun acquirente vanno 25.000 euro e a ogni venditore vanno 5.000 euro. Arriverà una PEC o una raccomandata con la notizia della vincita e con le istruzioni per riscuoterla. Se il fortunato non si fa avanti entro 90 giorni da questa comunicazione il premio è perso.

Una storia iniziata nel 2021

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, intanto continua quella nella formula iniziata l’11 marzo 2021. Una formula che prevede estrazioni periodiche, ossia mensili, settimanali e annuali.

Quelle mensili si tengono, dall’11 marzo 2021, ogni secondo giovedì del mese e vi confluiscono gli scontrini del mese prima. In palio ogni volta ci sono 10 premi da 100.000 euro (quindi, vincono 10 acquirenti) e 10 premi da 20.000 euro (vincono 10 venditori).

Le estrazioni settimanali si fanno ogni giovedì della settimana e sono iniziate il 10 giugno 2021. Vi partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana precedente. Ad ogni turno i vincenti sono15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ognuno).

In merito ai sorteggi annuali, non ancora si è deciso la data del primo turno a cui prenderanno parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

Estrazione lotteria scontrini, i vincitori del 18 maggio 2023

Sul sito istituzionale lotteria scontrini è pubblicato il calendario di tutte le estrazioni fatte e da farsi. Intanto, questi i 15 codici vincenti dell’estrazione lotteria scontrini di oggi, 18 maggio 2023:

1427-0074 99SEA003069 00250304

1568-0077 3BIWB002751

1213-0051 53SNS300808 11490042

1601-0313 96SRT000668 18240004

1389-0128 3BIWB005929

2222-0017 99MEX029392

1701-0053 53SNS300613 00760049

1219-0026 72MU1082740

0358-0122 96SRT001114 07110004

1374-0112 99IEB018904

1111-0153 99MEY054718

1821-0016 53SNS302413 04090002

0191-0021 99IEC015873

1719-0019 53SNS300256 00020003

1453-0012 53SNS302402 00140026.

Ad ogni modo i biglietti vincenti di tutti i sorteggi fatti sono pubblicato sul sito lotteria scontrini. Prossimo appuntamento a giovedì 25 maggio 2023.