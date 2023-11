Si è regolarmente tenuta l’estrazione infrasettimanale della lotteria scontrini del 2 novembre 2023. Nonostante la giornata coincidesse con quella della commemorazione dei defunti. Non essendo un giorno rosso a calendario si è, quindi, deciso di dar luogo alla riffa.

Al turno hanno preso parte gli scontrini (dotati di codice lotteria) trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 23 ottobre 2023 a domenica 29 ottobre 2023.

I vincitori, come sempre, sono 15 acquirenti e 15 venditori. Lo stesso scontrino estratto è fortunato per entrambe le parti. Riceveranno comunicazione del premio da ritirare.

Un biglietto per ogni euro speso

Una comunicazione che arriverà via PEC o per raccomandata. Dal momento del ricevimento si avranno 90 giorni di tempo per reclamare di essere gli aventi diritto alla riscossione. Se non ci si farà vivi, la vincita è persa.

La lotteria scontrini è nata nel 2021. È stata voluta dal legislatore con l’intento di spingere i cittadini sempre più verso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

Per partecipare al gioco, infatti, oltre a dover mostrare al venditore (al momento dell’acquisto) il codice lotteria, è necessario pagare con la carta o altro strumento (purché elettronico). Per ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.

La prima estrazione risale all’11 marzo 2021. Vi parteciparono gli scontrini di febbraio. Successivamente, ogni secondo giovedì del mese si fa un sorteggio con riferimento agli scontrini del mese prima. Ogni turno vincono 10 acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno).

Dal 10 giugno 2021, ogni giovedì della settimana si fa ulteriore estrazione a cui partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana precedente. Qui vincono 15 acquirenti (ad ognuno finiscono 25.000 euro) e 15 venditori (5.000 euro per ognuno).

Previste anche estrazioni annuali. La data varia di anno in anno ed è decisa dall’Agenzia Dogane. Vi partecipano gli scontrini dell’anno prima. In palio un premio da 5.000.000 di euro per chi ha comprato e uno da 1.000.

Estrazione lotteria scontrini, i codici vincenti del 2 novembre 2023

000 di euro per chi ha venduto.

Mentre si attende anche il via della lotteria scontrini istantanea, continuano le estrazioni periodiche (settimanali, mensili e annali). Gli scontrini già estratti non partecipano ai futuri sorteggi. Ecco i 15 codici vincenti del 2 novembre 2023:

1554-0098 53SNS303842 00570002

1357-0185 96MKR008676

1671-0261 88I24001797

1760-0143 99SEA002661 20200002

1094-0141 96SRT000751 17360006

1567-0117 2CITP002551

1157-0005 99MEX083491

0540-0037 3BSDP000682 04410006

0932-0193 96SRT001010 11300002

1880-0051 53SNS303339 21780006

1835-0161 53SNS301588 01290012

1396-0029 96MBX704142

1653-0276 53SNS302853 21630003

1775-0110 96SRT000431 06460003

1618-0338 3BIWB005420.

Sul sito istituzionale è disponibile il calendario lotteria scontrini con indicazione delle date di tutti i sorteggi (passate e future). Inoltre, sono pubblicati i codici vincenti di ogni turno. Prossima estrazione giovedì 9 novembre 2023.