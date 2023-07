Chissà se i vincenti della lotteria scontrini di oggi hanno già programmato le ferie di agosto. Se fatto saranno ferie ancor più belle, se non fatto è occasione per attivarsi. I premi vinti oggi dai fortunati non sono di poco conto.

Vincono 15 acquirenti e 15 venditori rispettivamente, ognuno, 25.000 euro e 5.000 euro. Al turno odierno hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 17 luglio 2023 a domenica 23 luglio 2023.

I toccati dalla dea bendata riceveranno comunicazione del premio vinto via PEC o per raccomandata. Una volta ricevuta la notizia si hanno 90 giorni di tempo per reclamare la vincita altrimenti è persa.

Premi per acquirenti e venditori

Il gioco è legato all’acquisto di beni e servizi certificati da scontrino elettronico. E’ iniziato l’11 marzo 2021 con il primo sorteggio in assoluto a cui hanno preso parte gli scontrini del mese di febbraio del medesimo anno.

Da quella data si tiene un sorteggio ogni secondo giovedì del mese a cui prendono parte gli scontrini del mese prima.

In palio ogni volta 10 premi da 100.000 euro e 10 premi da 20.000 euro rispettivamente per altrettanti acquirenti e altrettanti venditori.

Successivamente, alle estrazioni mensili, dal 10 giugno 2021, si sono affiancate anche quelle settimanali. Ogni giovedì e vi prendono parte gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. A ciascun turno vincono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

Previste anche estrazioni annuali a cui prendono parte gli scontrini dell’anno prima. La data è fissata di volta in volta dall’Agenzia Dogane. Ogni sorteggio annuale in palio un premio da 5.000.000 di euro per un solo acquirente vincitore e 1.000.000 di euro per un solo venditore fortunato.

Lotteria scontrini, i vincenti del 27 luglio 2023

Per partecipare al gioco occorre mostrare al venditore il codice lotteria e pagare con strumento elettronico.

A questa formula, ben presto si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea

Intanto questi i 15 codici vincenti dell’estrazione 27 luglio 2023:

0869-0047 88S25001461 03690053

1758-0043 53SNS300793 11330021

1512-0299 3BIWB005406

1579-0045 3BIWB002568

0551-0016 88I24015456

1464-0035 3BSDP001267 90120014

1174-0022 53SNS300526 00190071

1658-0064 99SEA002693 20610005

0933-0003 96MB3023404

1493-0040 99SEA003168 01610002

1514-0269 99SEA003134 00430005

1866-0091 53SNS300069 00200006

1541-0025 99MEY035623

0763-0026 99IEC007743

0858-0107 99IEB017544.

Lo stesso codice è vincente sia per acquirente che per venditore. Sul sito lotteria scontrini sono disponibili i biglietti vincenti ed il calendario di tutti i sorteggi. Prossimo appuntamento a giovedì 3 agosto 2023.