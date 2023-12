Ultimo turno ricadente nel 2023 per la lotteria scontrini. Con l’estrazione di oggi, 28 dicembre, anche quest’anno il gioco giunge al temine. Questo non significa che finisce. I sorteggi continueranno anche il prossimo anno secondo il consueto calendario, settimanale, mensile e annuale.

Al turno di oggi (estrazione infrasettimanale) hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 18 dicembre 2023 a domenica 24 dicembre 2023. I fortunati estratti sono 15 acquirenti e 15 venditori. A chi ha comprato vanno 20.000 euro per ciascuno, a fronte di 5.000 euro cadauno per chi ha venduto.

Lo stesso scontrini uscito fuori dall’urna è risultato vincente per entrambe le parti.

Adesso arriverà la PEC o la raccomandata che informerà ufficialmente di essere tra gli estratti e, quindi, di potersi far vivi per la riscossione. Ciò deve avvenire nel giro di 90 giorni dalla notifica. Se il premio non è reclamato in questo arco temporale, sarà perso.

Le tappe del gioco

Il gioco della lotteria scontrini ha preso il via l’11 marzo 2021 con la prima estrazione in assoluto. A quel turno presero parte gli scontrini di febbraio del medesimo anno. Successivamente, ogni secondo giovedì del mese si fa un sorteggio per gli scontrini del mese prima.

Dall’11 giugno 2021, al via anche i sorteggi infrasettimanali di ogni giovedì. Vi partecipano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. Previste anche estrazioni annuali (per gli scontrini dell’anno prima) con data stabilita di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Il gioco, in questa formula con turni periodici, proseguirà ancora. Per partecipare bisogna disporre del codice lotteria che deve essere mostrato al venditore al momento dell’acquisto. Requisito indispensabile è pagare con carta elettronica. In questo modo, per ogni euro di spesa sarà riconosciuto un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.

Lotteria scontrini, i codici vincenti del 28 dicembre 2023

Non tutti gli acquisti generano biglietti per prendere parte alla lotteria.

In particolare, restano fuori dal gioco gli acquisti online e quelli effettuati nell’ambito di attività d’impresa, arte o professione. A questi si aggiungono gli acquisti per i quali si chiede all’esercente di acquisire il codice fiscale ai fini della detrazione IRPEF in dichiarazione redditi.

Presto arriverà anche la lotteria scontrini istantanea. Intanto, questi i 15 codici vincenti dell’estrazione 28 dicembre 2023:

2136-0149 53SNS300243 01330005

1881-0306 96SRT000049 17720003

1695-0198 99MEX045813

1301-0252 99SEA004161 32820006

3435-0297 99MEY003027

1849-0329 99SEA002456 00070001

1309-0021 1BMSP052682

1848-0006 99SEA002484 00930025

0714-0162 88S25001059 00061003

1840-0095 88S25000364 00520004

1651-0174 3BSDP001115 07450009

1659-0120 99MEX036131

1944-0025 53SNS300829 11370004

1860-0020 53SNS300254 00410043

1385-0020 3BSDP001076 04870003.

Lo scontrino estratto non partecipa ai turni successivi. Prossimo appuntamento a calendario della lotteria scontrini è giovedì 4 gennaio 2024 con la prima estrazione del nuovo anno anche se parteciperanno ancora gli scontrini del 2023.