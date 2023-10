Sono in totale 50 i vincenti dell’estrazione odierna della lotteria scontrini. Si tratta di 25 acquirenti (di cui 15 del turno infrasettimanale e 10 del turno mensile) e 25 venditori (di cui 15 del sorteggio infrasettimanale e 10 del sorteggio mensile).

Doppio appuntamento, infatti, oggi in cui si è tenuta sia l’estrazione settimanale che del mese. Alla prima hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 2 ottobre 2023 a domenica 8 ottobre 2023. Al mensile, invece, hanno partecipato gli scontrini trasmessi nel mese di settembre 2023.

I fortunati devono attendersi la comunicazione ufficiale della vincita. Questa arriverà sulla PEC o per raccomandata e da quel momento si hanno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio.

I premi vinti

La lotteria scontrini, con questa formula che prevede estrazioni mensili, settimanali e anche annuali, è partita nel 2021. Esattamente l’11 marzo 2021 con il primo sorteggio a cui presero parte gli scontrini di febbraio di quello stesso anno.

Poi da allora ogni secondo giovedì del mese si fa una riffa a cui partecipano gli scontrini del mese prima. Ogni turno vincono 10 acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (ad ognuno 20.000 euro).

Il giorno 10 giugno 2021 si sono affiancate anche le estrazioni settimanali che si fanno ogni giovedì ed a cui prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Ad ogni sorteggio sono fortunati 15 acquirenti (25.000 euro per ognuno) e 15 venditori (5.000 euro per ognuno).

Il sorteggio annuale si fa nella data che stabilisce di volta in volta l’Agenzia Dogane. Nelle urne ci finiscono gli scontrini dell’anno prima. Vincono ogni volta solo 1 acquirente (5.000.000 di euro) e 1 venditore (1.000.000 di euro).

Lotteria scontrini, vincenti estrazioni 12 ottobre 2023

Nell’attesa che si dia il via anche alla lotteria scontrini istantanea, ecco a seguire tutti i codici vincenti delle estrazioni del 12 ottobre 2023. Lo stesso codice è vincente sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto.

Biglietti vincenti estrazione mensile 12 ottobre 2023

1270-0062 99SEA004570 00750005

0501-0018 3BSDP001367 20390017

1727-0194 96SRT000661 92850001

1527-0096 96MKR004509

1439-0121 53SNS300475 11130005

1549-0024 99SEA003123 00780003

1756-0169 96SRT000789 38280001

1664-0011 96SRT000921 00440106

1735-0104 99SEA001832 00680001

0328-0031 53SNS305561 11760034.

Codici vincenti sorteggio settimanale 12 ottobre 2023

1584-0004 99MEX200563

1770-0061 88S25000493 35760003

2254-0098 53SNS301219 64950007

0667-0001 99MEY056036

1867-0252 53SNS300910 20420002

1026-0038 88I24007296

1757-0005 99SEA002528 00210027

1440-0111 3BIWB010724

1406-0021 53SNS300772 20300022

1847-0011 53SNS300435 10560024

1762-0046 99SEA001983 04390001

1548-0008 99MEX033355

0963-0191 3BSDP001978 80990003

1107-0014 99MEX097157

1496-0265 88I24002617.

Come partecipare alle prossime estrazioni della lotteria scontrini

Ricordiamo che per partecipare al gioco, in questa formula con estrazioni periodiche, bisogna mostrare al venditore il codice lotteria al momento dell’acquisto del bene o servizio.

Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale per un massimo di 1.000 biglietti per ciascun scontrino. È inoltre necessario che il pagamento della spesa sia fatto con strumento elettronico.

Lo scontrino una volta vincente è fuori dai successivi sorteggi. Sul sito istituzionale lotteria scontrini è possibile consultare il calendario completo delle estrazioni e i codici vincenti di ogni tornata. Prossimo appuntamento a giovedì 19 ottobre 2023.