Lotteria scontrini, to be continued. Si tenuto anche oggi, 16 novembre 2023, il consueto appuntamento settimanale con i sorteggi del gioco a premi legati agli scontrini elettronici. All’estrazione hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 6 novembre 2023 a domenica 12 novembre 2023.

I vincenti sono stati 15 acquirenti e 15 venditori. Lo stesso scontrino è stato fortunato per entrambi. Ognuno di loro adesso riceverà comunicazione ufficiale del premio e, da tale notifica, si avranno 90 giorni di tempo per reclamare la vincita, altrimenti è persa.

Ogni acquirente ha vinto 25.000 euro e ciascun venditore ha vinto 5.000 euro.

I sorteggi sono mensili, settimanali e annuali

La data di inizio del gioco risale all’11 marzo 2021. In quella occasione furono sorteggiati gli scontrini del mese di febbraio dello stesso anno. Da quel momento, ogni secondo giovedì del mese, si fa un sorteggio con riferimento agli scontrini del mese prima.

Poi il 10 giugno 2021 sono cominciate anche le estrazioni infrasettimanali, con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente.

Il gioco prevede anche sorteggi annuali, a cui prendono parte gli scontrini dell’anno prima. Qui, non c’è una data fissa, ma questa è stabilita di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Lotteria scontrini, i 15 codici vincenti del 16 novembre 2023

Regola vuole che per partecipare alle estrazioni bisogna mostrare al venditore, al momento dell’acquisto, il codice lotteria e pagare con strumento elettronico. Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrini.

Presto alla formula con estrazioni settimanali, mensili e annuali, si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea. Intanto, questi i 15 codici vincenti del 16 novembre 2023:

1693-0202 96SRT000117 17640004

1455-0065 8AMTN021229

0676-0080 88S25001059 00061009

1881-0141 53SNS300796 11310030

1386-0134 53MN2021963

1640-0095 88I24008646

1606-0310 99MEX061705

2543-0081 53SNS302599 00010018

2007-0230 53SNS301856 67070001

0457-0005 99IEB043129

0292-0421 3BIWB011634

1838-0087 99MEY022393

1885-0083 53SNS300887 05800005

1804-0143 88S25000547 80820018

1527-0112 99MEX062704.

Lo scontrino una volta estratto non partecipa ai futuri sorteggi.

Sul sito istituzionale è disponibile il calendario di tutte le estrazioni lotteria scontrini e per ciascuna data c’è l’elenco dei biglietti vincenti.

Prossimo sorteggio il 23 novembre 2023.