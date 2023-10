Lotteria scontrini, salta turno 5 ottobre 2023: gli ultimi codici vincenti

Ieri 5 ottobre 2023 si doveva tenere il consueto turno infrasettimanale della lotteria scontrini. Dovevano prendervi parte all’estrazione gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 28 settembre a domenica 1° ottobre.

I 15 potenziali acquirenti vincenti e i 15 potenziali venditori fortunati, invece, non ci sono stati. Fino a ieri sera inoltrata e nemmeno stamattina risultano pubblicati i risultati del sorteggio sul sito istituzionale del gioco. Il turno è saltato.

Nessuna PEC o raccomandata, dunque, arriverà in questi giorni per ritirare il premio. Un premio che, ricordiamo, è da reclamarsi entro 90 giorni da detta comunicazione, altrimenti è perso e non si potrà più pretendere.

Ogni acquirente al turno di ieri avrebbe vinto 25.000 euro a fronte dei 5.000 euro che potevano andare a ciascun venditore. Lo stesso scontrino sarebbe risultato vincente per entrambe le parti. Quindi, i codici estratti in totale dovevano essere 15.

I premi per i vincenti

L’inizio della lotteria scontrini risale all’11 marzo 2021. Da quel momento ogni secondo giovedì del mese si tiene un turno a cui prendono parte gli scontrini del mese prima.

Vincono ogni volta 10 acquirenti (a ciascuno vanno 100.000 euro) e 10 venditori (ad ognuno va 20.000 euro).

Le chance di vincita sono aumentate dal 10 giugno 2021, quando alle estrazioni mensili si sono affiancate anche quelle infrasettimanali. Ogni giovedì si fa un sorteggio con riferimento agli scontrini che vanno dal lunedì alla domenica della settimana prima. Fortunati ad ogni tornata sono 15 acquirenti (25.000 euro) e 15 venditori (5.000 euro).

Ci sono poi anche sorteggi annuali a cui prendono parte gli scontrini dell’anno prima. Le date sono stabilite ogni volta dall’Agenzia Dogane. A essere estratti sono solo 1 acquirente (premio da 5.000.000 di euro) e 1 venditore (premio da 1.000.000 di euro).

Lotteria scontrini, salta estrazione 5 ottobre 2023

Questa formula del gioco continua ancora ma presto sarà affiancata anche dalla lotteria scontrini istantanea. Come anticipato in premessa, il turno di ieri, 5 ottobre 2023 è saltato. Questo non significa che gli scontrini interessati non parteciperanno più ai sorteggi. Ma sta a significare che il turno è solo rimandato. Sul sito, infatti, si legge che le estrazioni settimanali torneranno a breve. Non si spiega, invece, la motivazione dell’interruzione. E’ probabile ritenere che lo stop momentaneo sia dovuto all’imminente partenza anche della citata lotteria istantanea.

L’ultimo turno settimanale, dunque, è quello dello scorso 28 settembre 2023 dove sono risultati vincenti i seguenti 15 codici:

1799-0102 53SNS301588 01290009

2074-0023 99MEY020096

2298-0054 53SNS301096 00330003

1747-0014 96SRT000517 44880002

1971-0010 96SRT000639 38170008

1912-0328 53SNS300150 00680010

1631-0026 96SRT000925 00570108

0830-0147 53SNS300175 01370009

1554-0339 2CMXT001439

1764-0072 53SNS300254 00410043

1635-0072 3BIWB002387

0203-0101 3CMAA700316

1495-0070 3BIWB006352

1319-0452 99IEC000649

1422-0396 88I24009737.

Ricordiamo che lo scontrino una volta vincente è fuori dalle successive estrazioni. Il calendario completo dei sorteggi è disponibile sul sito istituzionale della lotteria scontrini. Qui sono anche pubblicati i codici vincenti di ogni turno.