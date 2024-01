Il 2024 è iniziato da qualche giorno e ha portato con se anche i primi fortunati della lotteria scontrini. Si è tenuta oggi la prima estrazione dell’anno anche se con riferimento agli scontrini della settimana passata (ossia gli quelli che vanno da lunedì 25 dicembre 2023 a domenica 31 dicembre 2023).

Si tratta del consueto turno infrasettimanale del giovedì che ha designato come vincitori 15 acquirenti e 15 venditori ai quali vanno rispettivamente (a ciascuno) 20.000 euro e 5.000 euro. Ciò non significa che sono stati estratti 30 scontrini, ma solo 15 scontrini, in quanto regola dice che lo stesso scontrino è vincente per entrambi.

Inoltre, altra regola vuole che lo scontrino una volta vincente non partecipa ai sorteggi successivi.

Ora chi ha vinto deve aspettare la comunicazione ufficiale. Una comunicazione che arriverà sulla PEC o per raccomandata e dalla notifica si avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio, altrimenti è perso.

Il turno annuale quello con il botto

Il 2024 dovrebbe essere anche l’anno di inizio della lotteria scontrini istantanea che si affiancherà a questa già in essere con estrazioni periodiche (mensili, settimanali e annuali).

I sorteggi mensili sono cominciati il giorno 11 marzo 2021. Da allora si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini del mese prima. Dal 10 giugno 2021 al via anche le estrazioni infrasettimanali che si tengono ogni giovedì con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima.

Il turno annuale delle estrazioni (che abbraccia gli scontrini dell’anno prima) si tiene in date che sono stabilite di volta in volta dall’Agenzia Dogane. Qui, vince un solo acquirente (5.000.000 di euro) e un solo venditore (1.000.000 di euro).

I vincenti lotteria scontrini del 4 gennaio 2024

La partecipazione al gioco richiede il possesso del codice lotteria. In sostanza nelle estrazioni che vengono fatte finiscono solo gli scontrini dotati di detto codice. Un codice che si mostra al venditore al momento dell’acquisto.

Altro requisito indispensabile affinché il venditore lo acquisisca è che l’acquirente paghi con carta elettronica. Si tenga presente che per ogni euro di spesa è riconosciuto un biglietto virtuale che finisce nel sorteggio, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.

Detto ciò, ecco i 15 codici vincenti dell’estrazione del 4 gennaio 2024:

0835-0264 3BSDP000611 04250010

1254-0189 96MKR003889

2054-0103 53SNS301785 68080001

0558-0016 2CMQP054637

1674-0045 88I24006918

1787-0003 88I24011086

1545-0052 53SNS300757 10640039

1686-0104 3BIWB001819

1952-0054 53SNS300759 11100016

0997-0170 8AMTN024131

1629-0102 3BSDP001173 02530002

0190-0025 96SRT001531 30490003

1673-0157 99MEX056390

1477-0066 99SEA003590 34560001

1622-0134 99MEX066364.

Prossimo appuntamento a calendario della lotteria scontrini è giovedì 11 gennaio 2024.