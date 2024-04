Oggi, 18 aprile 2024, ha segnato un altro turno per la lotteria degli scontrini, l’iniziativa promossa dal governo italiano per incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. In questa estrazione settimanale i protagonisti sono stati gli scontrini raccolti dall’8 al 14 aprile e sono stati premiati un totale di 30 vincitori.

Durante l’ultima estrazione, 15 acquirenti sono stati fortunati a vincere ciascuno 25.000 euro. Parimenti, 15 venditori coinvolti nello stesso scontrino hanno 5.000 euro ciascuno. Questo design unico della lotteria, infatti, assicura che per lo stesso scontrino vince il premio sia l’acquirente che il venditore.

I vincitori verranno notificati ufficialmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata. È importante sottolineare che i beneficiari hanno un limite di tempo di 90 giorni dalla ricezione della notifica per richiedere il loro premio, dopo di che il diritto al premio verrà perso.

Come funziona

La lotteria degli scontrini, lanciata nel 2021, richiede agli acquirenti di mostrare un codice lotteria al momento dell’acquisto e di effettuare il pagamento mediante carta elettronica. Questo processo genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, con un massimo di 1.000 biglietti per scontrino, che partecipano alle estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si svolgono ogni giovedì, includendo gli scontrini della settimana precedente (da lunedì a domenica). Le estrazioni mensili, invece, coinvolgono gli scontrini del mese precedente e avvengono ogni secondo giovedì del mese, premiando 10 acquirenti (a ognuno vanno 100.000 euro) e 10 venditori (a ciascuno vanno 20.000 euro). L’estrazione annuale, infine, vede la partecipazione degli scontrini di tutto l’anno precedente, con premi consistenti di 5.000.000 di euro per l’acquirente estratto e 1.000.000 di euro per il venditore corrispondente.

I codici vincenti della lotteria scontrini 18 aprile 2024

È essenziale notare che una volta estratto, uno scontrino non partecipa più ai sorteggi futuri, garantendo così una distribuzione equa dei premi tra i partecipanti. Questi i codici vincenti del 18 aprile 2024:

1247-0139 99SEA004599 65600010

2085-0252 53SNS300613 00760009

0150-0329 1BMPX055518

1680-0264 3BIWB001198

1863-0057 3BSDP000713 03520001

1974-0020 99SEA001522 B1450034

1828-0060 3BIWB001982

2004-0091 53SNS300659 00650020

0599-0237 99IEB044689

1588-0027 53SNS300766 11620035

1770-0117 99MEX061034

0444-0002 72MU1103710

1339-0002 53SNS300623 01100012

1583-0183 3BIWB005089

1956-0007 88S25000467 01640003.

Appuntamento sul calendario lotteria scontrini fissato al prossimo 26 aprile 2024 (il 25 è rosso a calendario).