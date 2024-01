Giovedì fortunato per 15 acquirenti e 15 venditori tra i partecipanti all’estrazione della lotteria scontrini nel turno infrasettimanale di oggi 18 gennaio 2024. Il terzo da quando è iniziato il nuovo anno. L’ennesimo da quando da preso il via il gioco (11 marzo 2021). Al sorteggio hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 8 gennaio 2024 a domenica 14 gennaio 2024.

Ad ogni vincitore è andato un premio da 25.000 euro (se acquirente) e 5.000 euro (se venditore). Lo stesso scontrino estratto è fortunato per entrambe le parti.

Quindi, dall’urna odierna sono usciti 15 codici.

Chi ha vinto riceverà comunicazione ufficiale sulla PEC o per raccomandata. Dalla data di notifica decorreranno i 90 giorni a disposizione per reclamare il premio. In caso contrario la vincita dovrà ritenersi persa.

Si sorteggia ogni giovedì

La lotteria scontrini è stata voluta dal legislatore italiano con l’intento di incentivare l’uso della carta elettronica negli acquisti. Al gioco, infatti, partecipa solo chi paga con carta e mostra al venditore, al momento della spesa, il codice lotteria.

Per ogni euro di spesa viene assegnato un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Il gioco, nella formula attuale, prevede estrazioni:

mensili (dall’11 marzo), che si tengono ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima. In palio, 10 premi da 100.000 euro ciascuno per 10 acquirenti e 10 premi da 20.000 euro ciascuno per 10 venditori

(dall’11 marzo), che si tengono ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima. In palio, 10 premi da 100.000 euro ciascuno per 10 acquirenti e 10 premi da 20.000 euro ciascuno per 10 venditori settimanali (dal 10 giugno 2021), che si fanno ogni giovedì con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. A ciascun sorteggio vincono 15 acquirenti (25.000 euro ognuno) e altrettanto venditori (5.000 euro ognuno)

(dal 10 giugno 2021), che si fanno ogni giovedì con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. A ciascun sorteggio vincono 15 acquirenti (25.000 euro ognuno) e altrettanto venditori (5.000 euro ognuno) annuali, con riferimento agli scontrini dell’anno prima. Qui la data è stabilita dall’Agenzia Dogane di volta in volta e in palio un premio da 5.000.000 di euro per un solo acquirente fortunato e un premio da 1.000.000 di euro per un solo venditore baciato dalla dea bendata.

Lo scontrino una volta estratto non partecipa alle successive estrazioni.

Lotteria scontrini, i codici vincenti del 18 gennaio 2024

Sul sito istituzionale lotteria scontrini è presente il calendario di tutte le estrazioni (passate e future) e l’elenco dei codici vincenti di ogni turno. Questi i 15 estratti dall’urna virtuale del 18 gennaio 2024:

1234-0008 72MU1065561

0658-0244 99IEC010009

0568-0046 99IEC012976

1679-0130 99MEY038432

1850-0101 96SRT000749 38020003

1671-0010 88I24003369

1726-0140 88I24002509

1694-0074 53MN2018598

1530-0012 53MN2019362

1678-0101 53SNS301201 67030016

0794-0035 99SEA004707 01050004

1940-0206 53SNS301471 06390002

1990-0154 53SNS300662 00040003

1597-0075 53MN2020941

1681-0141 99MEX060021.

Presto dovrebbe prendere il via anche la lotteria scontrini con vincita istantanea. Quando, non si si sa ancora. Le regole ci sono, il Garante Privacy ha dato il via libera, ma nulla ancora si muove per l’inizio.

Intanto appuntamento all’estrazione del 25 gennaio 2024 per la prossima estrazione del giovedì.