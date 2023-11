Oggi, 30 novembre 2023, si è tenuto l’atteso appuntamento settimanale con la lotteria scontrini che ha coinvolto sia chi ha comprato sia chi ha venduto.

Il sorteggio ha visto la partecipazione degli scontrini trasmessi dal venditore al sistema, coprendo il periodo dal 20 novembre 2023 (lunedì) al 26 novembre 2023 (domenica). Tra i partecipanti, sono stati estratti 15 acquirenti e 15 venditori, ciascuno dei quali ha avuto la fortuna di vincere. Lo stesso scontrino si è rivelato fortunato per entrambe le parti coinvolte.

Ogni acquirente si è aggiudicato un premio consistente di 25.000 euro, mentre i venditori hanno ricevuto un premio di 5.000 euro per ciascuno.

Ogni euro un biglietto

È importante sottolineare che la comunicazione ufficiale del premio sarà inviata a ciascuno (via PEC o raccomandata), e da quel momento si avranno 90 giorni per reclamare la loro vincita. In caso contrario, il premio sarà perso.

Il gioco ha avuto inizio l’11 marzo 2021, con il sorteggio degli scontrini del mese di febbraio dello stesso anno. Da allora, ogni secondo giovedì del mese, avviene un sorteggio in base agli scontrini del mese precedente. A partire dal 10 giugno 2021, sono state introdotte anche estrazioni infrasettimanali (ogni giovedì), riferite agli scontrini della settimana precedente (dal lunedì alla domenica).

Ci sono anche estrazioni annuali che coinvolgono gli scontrini dell’anno precedente, e la data per questo evento non è fissa ma stabilita di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

La partecipazione alle estrazioni richiede la presentazione del codice lotteria al momento dell’acquisto e il pagamento con un metodo elettronico. Ogni euro di spesa corrisponde a un biglietto virtuale, con un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Lo scontrino una volta estratto non partecipa alle future estrazioni.

I codici vincenti della lotteria scontrini 30 novembre 2023

A breve, la lotteria scontrini si arricchirà di ulteriori emozionanti novità con l’introduzione di una lotteria istantanea. Nel frattempo, sul sito istituzionale è disponibile il calendario completo lotteria scontrini di tutte le estrazioni, con l’elenco dei biglietti vincenti per ciascuna data.

1661-0148 53SNS303336 30670004

3026-0047 53SNS301708 00060005

1827-0026 99SEA002529 00380028

1663-0027 88I24007881

1892-0193 53SNS300656 00300011

1648-0330 3BSDP000691 04240016

1808-0164 88S25000607 01060001

1832-0039 99MEY018794

1662-0020 3BIWB004859

2250-0040 53SNS302598 00110006

1907-0390 53SNS300496 03280003

1936-0012 53SNS300926 11180022

1367-0025 3BSDP000036 04030002

1531-0010 96MEV072572

1600-0230 99MEY047431.

Questi i 15 codici vincenti del 30 novembre 2023:

In chiusura, ricordiamo che il prossimo sorteggio è fissato per il 7 dicembre 2023, la vigilia dell’Immacolata Concezione.