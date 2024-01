Ultimo turno lotteria scontrini per il mese di gennaio 2024. Al sorteggio di oggi, giorno 25, hanno preso parte gli scontrini (dotati di codice lotteria) trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 15 gennaio 2024 a domenica 21 gennaio 2024.

Sono in totale 15 i biglietti estratti che hanno designato come vincenti altrettanti acquirenti e venditori. Regola vuole, infatti, che lo scontrino estratto porti premi per entrambe le parti coinvolte nella transazione. A ciascuno dei 15 acquirenti fortunati vanno 25.000 euro, a fronte dei 5.000 euro chi finiscono nelle tasche di ciascuno dei 15 venditori.

L’ufficialità della vincita è comunicata ad ognuno sulla PEC o per raccomandata. Il vincitore avrà 90 giorni di tempo, da tale momento, per reclamare il premio. Se non lo fa, la vincita è da considerarsi persa.

Sorteggi e premi

La lotteria scontrini 2024, come da quando è stata introdotta (2021), procede regolarmente con i sorteggi periodici (mensili, settimanali e annuali).

Il turno mensile si tiene ogni secondo giovedì del mese e vi partecipano gli scontrini del mese prima. Il palio ci sono 10 premi da 100.000 euro (per altrettanti acquirenti) e 10 premi da 20.000 euro (destinati ad altrettanti venditori).

L’estrazione infrasettimanale si fa ogni giovedì con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. Qui, ogni volta, vincono 15 acquirenti (il premio per ognuno è di 25.000 euro) e 15 venditori (per un premio cadauno di 5.000 euro).

Per l’estrazione annuale i premi in palio sono due, ossia 5.000.000 di euro (per un solo acquirente estratto) e 1.000.000 di euro (per un solo fortunato venditore). La data del sorteggio si decide di volta in volta e nell’urna virtuale finiscono gli scontrini dell’anno prima.

Lotteria scontrini 25 gennaio 2024, chi ha vinto

Regola vuole che lo scontrino una volta estratto non partecipa ai turni successivi. Ricordiamo anche che presto arriverà la lotteria scontrini istantanea e che per partecipare a quella attuale è necessario mostrare al venditore, al momento dell’acquisto, il codice lotteria (oltre a dover pagare con carta elettronica).

Per ogni euro di spesa è riconosciuto un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ciascun scontrino. Questi i 15 codici vincenti dell’estrazione del 25 gennaio 2024:

1569-0141 88S25000993 00540001

1861-0139 3BSDP000351 00140001

2140-0029 53SNS300156 01020001

1977-0285 53SNS301331 05650002

1052-0021 2CMQP062305

1958-0134 53SNS300613 00760038

1910-0114 53SNS300823 10450042

1702-0147 53MN2016796

1703-0089 3BIWB003388

1786-0107 96SRT000313 04560004

0123-0051 8AMCA031604

1874-0006 88S25000466 00710003

0448-0052 53SNS305561 11760031

1770-0008 96MEV065098

1346-0087 99SEA004407 6559000.

Il prossimo appuntamento a calendario della lotteria scontrini è il 1°febbraio 2024.