Anche se la lotteria scontrini è iniziata nel 2021, e da allora continua con le sue estrazioni periodiche del giovedì, c’è qualcuno che non si è mai interessato a parteciparvi. Non sa come fare, quali sono i premi che si possono vincere, quando e come si tengono i sorteggi.

Il gioco, ricordiamo, è stato voluto dal legislatore per incentivare l’uso della carta elettronica nell’acquisto di beni e servizi. Infatti, il primo e importante requisito per prendere parte alle estrazioni è quello di pagare con carta.

Le possibilità di vincita sono abbastanza buone, visto che le estrazioni si ripetono periodicamente. Nella sua attuale formula, infatti, sono previsti riffe con turni mensili, settimanali e annuali.

Le estrazioni della lotteria scontrini

Iniziamo con i premi in palio e la periodicità delle estrazioni. In primis, ricordiamo che ogni turno vincono sia acquirente che venditore. Quindi, uno scontrino estratto è vincente per entrambe le parti. I sorteggi sono:

mensili (iniziati l’11 marzo 2021). Si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, nel mese prima. In palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per altrettanti acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per altrettanti venditori

(iniziati l’11 marzo 2021). Si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, nel mese prima. In palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per altrettanti acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per altrettanti venditori infrasettimanali (iniziati il 10 giugno 2021). Si tengono ogni giovedì della settimana con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. In palio, ogni turno, ci sono 15 premi da 25.000 euro per altrettanti acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per altrettanti venditori.

(iniziati il 10 giugno 2021). Si tengono ogni giovedì della settimana con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. In palio, ogni turno, ci sono 15 premi da 25.000 euro per altrettanti acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per altrettanti venditori. annuali, che si fanno nella data che di volta in volta è resa nota dall’Agenzia Dogane. In tale occasione vincono un solo acquirente (il premio è di 5.000.000 di euro) e un solo venditore (il premio in palio è di 1.000.000 di euro).

Si tenga presente che lo scontrino una volta vincente non partecipa ai futuri sorteggi. Dunque, ad esempio, se lo scontrino è vincente nell’estrazione mensile, poi non parteciperà a quella infrasettimanale e a quella annuale.

Quali acquisti non partecipano

L’acquisto deve essere superiore a 1 euro. Infatti, la formula del gioco prevede che per ogni euro di spesa si genera un biglietto virtuale che parteciperà all’estrazione, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Pertanto, se ad esempio, lo scontrino è di 1.200 euro, i biglietti saranno 1.000. A questo punto si potrebbe chiedere al venditore di battere due scontrini da 600 euro ciascuno, così da avere 1.200 biglietti virtuali.

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produce, comunque, un altro biglietto virtuale. Quindi, uno scontrino di 49,50 euro equivale a 50 biglietti virtuali. Mentre uno scontrino di 49,49 centesimi genera 49 biglietti virtuali.

In ogni caso, non generano biglietti che partecipano alla lotteria:

gli acquisti online

quelli documentati da fattura

gli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa, arte e professione

gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.)

quelli per i quali si chiede al venditore di acquisire il codice fiscale ai fini della detrazione/deduzione in dichiarazione redditi.

Con riferimento a questi ultimi, quindi, se l’acquirente chiede al venditore di acquisire il codice fiscale, non potrà chiedere di acquisire anche il codice lotterie. E così viceversa.

Lotteria scontrini 2024, come partecipare e riscuotere la vincita

Chi non ha mai partecipato alla lotteria scontrini e vuole iniziare a farlo deve dotarsi del c.d. codice lotteria.

Si tratta di un codice alfanumerico che deve essere mostrato al venditore al momento dell’acquisto. Per generare il codice lotteria è semplice. Bisogna farlo dal sito istituzionale lotteria scontrini inserendo il proprio codice fiscale e il codice sicurezza indicato. A seguire si genera il codice, che potrà essere stampato o memorizzato sul proprio dispositivo mobile.

Al momento dell’acquisto, dunque, bisogna mostrare all’esercente il codice lotteria e pagare con carta elettronica.

Laddove si dovesse risultare tra i vincitori in una o più estrazioni previste, ogni volta, si riceverà comunicazione ufficiale della vincita.

Tale comunicazione arriva sulla PEC o per raccomandata A/R. Da tale momento il fortunato avrà 90 giorni di tempo per farsi vivo e reclamare il premio (che sarà pagato con bonifico bancario o postale). Se non si rispetta detto termine, il premio non sarà più reclamabile e sarà definitivamente perso.

Riassumendo