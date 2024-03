Il mese della primavera che spiana la strada verso l’estate è arrivato. Marzo è pazzo e lo è ancora di più in questo primo giovedì del mese per i fortunati estratti della lotteria scontrini. A turno di oggi, 7 marzo 2024, hanno preso parte gli scontrini trasmessi da venditore al sistema, nella settimana andata di scena dal 26 febbraio a domenica 3 marzo.

In totale sono 15 i biglietti virtuali sorteggiati per 30 vincitori, di cui 15 acquirenti e 15 venditori. Lo stesso biglietto è vincente per entrambe le parti anche se i premi sono diversi.

Ad ogni acquirente finiscono in cassaforte 25.000 euro, mentre a ciascun venditore vanno 5.000 euro.

Per riscuotere la vincita bisogna attendere che arrivi, via PEC o raccomandata, la comunicazione ufficiale dall’Agenzia Dogane. Dalla notifica si avranno 90 giorni a disposizione per bussare alla porta e chiedere di riscuotere il premio, altrimenti lo si perde.

Lo scontrino vince una sola volta

Il gioco della lotteria scontrini si ripete ogni settimana. È iniziato il giorno 11 marzo 2021 con il primo sorteggio in assoluto per gli scontrini del mese di febbraio. Dalla partenza, ogni secondo giovedì del mese si fa l’estrazione per gli scontrini del mese prima.

Dal giorno 10 giugno 2021, alle estrazioni mensili, si sono aggiunte anche quelle infrasettimanali di ogni giovedì. Vi partecipano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. Ne consegue che ogni secondo giovedì del mese c’è una doppia estrazione, ossia quella mensile e quella infrasettimanale.

Spazio anche al sorteggio annuale per gli scontrini dell’anno prima. La riffa si fa in una data non nota a priori in quanto la decide di volta in volta l’Agenzia Dogane.

Regola è che lo scontrino vincente in un’estrazione non può partecipare ai sorteggi successivi.

Lotteria scontrini infrasettimanale: i 15 codici vincenti del 7 marzo 2024

I premi in palio per la lotteria scontrini variano a seconda del sorteggio.

0395-0112 53SNS305004 00340018

0495-0058 53SNS304978 03720003

1981-0032 53SNS300794 20260005

1749-0045 88I24006479

1416-0158 99IEC001443

2000-0050 53SNS300758 10880017

1929-0281 88S25000268 22020005

1753-0111 3BIWB003334

1706-0218 99MEX067239

0591-0056 53SNS300077 00650054

1733-0337 3BIWB006682

1202-0018 99IEB002766

1430-0028 96MKR016640

2015-0052 53SNS300198 00300004 156,44

1592-0305 53MN2018533.

Per il turno mensile vincono 10 acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ognuno). Per l’estrazione annuale in palio un premio da 5.000.000 di euro per un solo fortunato acquirente ed un premio da 1.000.000 di euro per un solo fortunato venditore. Infine, per il sorteggio settimanale, ogni volta sono fortunati 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e altrettanto venditori (5.000 euro cadauno). Questi i 15 codici vincenti del turno lotteria scontrini del 7 marzo 2024:

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, intanto continua quella nella formula attuale. Per chi volesse partecipare, ricordiamo, è necessario disporre del c.d. codice lotteria che deve essere mostrato al venditore al momento dell’acquisto. Si deve anche pagare con carta. Per ogni euro di spesa si genera un biglietto virtuale che partecipa al gioco, per un massimo di 1.000 biglietti per scontrino.

Prossimo appuntamento a calendario lotteria scontrini fissato per il 14 marzo 2024, con il doppio turno (infrasettimanale e mensile).