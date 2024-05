Oggi, 2 maggio 2024, ha segnato un altro turno importante per la Lotteria degli Scontrini, l’iniziativa promossa dal governo italiano per incentivare i pagamenti elettronici e contrastare l’evasione fiscale. In questa estrazione settimanale, i protagonisti sono stati gli scontrini raccolti tra il 22 e il 28 aprile, e sono stati premiati 30 vincitori in totale.

La struttura della lotteria prevede che ogni scontrino generi un premio sia per l’acquirente che per il venditore. Questa settimana, 15 acquirenti sono stati premiati con 25.000 euro ciascuno, mentre i venditori coinvolti negli stessi scontrini hanno ricevuto 5.000 euro ciascuno.

I vincitori saranno informati ufficialmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata. È importante sottolineare che i beneficiari hanno un limite di tempo di 90 giorni dalla ricezione della notifica per reclamare il loro premio, altrimenti lo perderanno.

Si sorteggia ogni settimana

Lanciata nel 2021, la Lotteria degli Scontrini richiede agli acquirenti di mostrare un codice lotteria al momento dell’acquisto e di pagare con carta elettronica. Questo genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino, che parteciperanno alle estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì, includendo gli scontrini della settimana precedente (da lunedì a domenica). Le estrazioni mensili coinvolgono gli scontrini del mese precedente e avvengono ogni secondo giovedì del mese, premiando 10 acquirenti (ognuno dei quali riceve 100.000 euro) e 10 venditori (che ricevono 20.000 euro ciascuno). L’estrazione annuale comprende gli scontrini di tutto l’anno precedente, con premi di 5.000.000 di euro per l’acquirente e 1.000.000 di euro per il venditore corrispondente.

Lotteria scontrini: i fortunati del 2 maggio 2024

Una volta estratto, uno scontrino non partecipa più ai sorteggi futuri, garantendo così una distribuzione equa dei premi tra i partecipanti. Questo meccanismo contribuisce a mantenere trasparenza e correttezza nell’iniziativa. Questi i 15 codici vincenti dell’estrazione lotteria scontrini del 2 maggio 2024:

2062-0056 53SNS300451 11390034

0342-0044 53SNS300806 10730037

2290-0026 96SRT000624 38050006

1660-0134 99SEA003476 33400001

1803-0098 53SNS302402 00140026

1603-0198 99MEY054201

1085-0071 53SNS300801 20290041

1797-0280 99MEY038279

1207-0018 3BSDP002101 03190017

1397-0041 99SEA004571 00500029

1629-0099 53SNS300912 20200016

1623-0031 99MEX049572

1716-0218 53MN2018551

1862-0020 96SRT000400 00730117

1965-0321 96SRT000054 04780003.

L’appuntamento a calendario lotteria scontrini è fissato per il prossimo giovedì, 9 maggio 2024.