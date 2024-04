Nella giornata di oggi, 4 aprile 2024, si è tenuto l’atteso sorteggio della lotteria degli scontrini, un evento programmato appena dopo il periodo delle festività pasquali. Il turno ha coinvolto gli scontrini che sono stati inviati elettronicamente dai commercianti al sistema di gestione nel periodo compreso tra il 25 e il 31 marzo 2024.

La selezione di questa settimana ha premiato un totale di 30 partecipanti, distribuendo i riconoscimenti in maniera equa: 15 clienti sono stati gratificati con un premio individuale di 25.000 euro ciascuno, mentre altrettanti esercenti hanno ricevuto 5.000 euro per ogni scontrino vincente.

È importante sottolineare che ciascun scontrino rappresenta una chance di vittoria sia per il consumatore che per il venditore, risultando in totale 15 codici fortunati annunciati. Gli individui premiati verranno informati del loro successo tramite comunicazione ufficiale, che potrà essere inviata sia via PEC sia mediante lettera raccomandata. A seguito della ricezione dell’avviso, i vincitori disporranno di un termine di 90 giorni per manifestarsi e richiedere il loro premio. In caso contrario, il diritto alla vincita sarà considerato decaduto.

La nascita del gioco per combattere l’evasione

La lotteria scontrini è un’iniziativa promossa dallo Stato italiano con l’obiettivo di incentivare i pagamenti elettronici nei negozi fisici e combattere l’evasione fiscale. Lanciata ufficialmente nel 2021, questa lotteria rappresenta un meccanismo attraverso il quale vengono estratti premi in denaro sia per i consumatori che effettuano acquisti utilizzando metodi di pagamento tracciabili (carta elettronica), sia per i commercianti che li accettano.

Per partecipare, i consumatori devono richiedere il codice lotteria, un codice alfanumerico unico, che deve essere presentato al momento dell’acquisto. Gli scontrini associati a questo codice vengono automaticamente inviati al sistema della lotteria. Ogni transazione diventa così un’opportunità di vincita, con estrazioni che si tengono periodicamente.

Sono previste tre tipologie di estrazioni e i premi sono di maggiore entità per gli acquirenti rispetto a quelli dei venditori.

mensili che si fanno ogni secondo giovedì del mese. Vi partecipano gli scontrini del mese prima e ogni turno vincono 10 acquirenti (100.000 ognuno) e 10 venditori (20.000 euro a cranio)

settimanali, ogni giovedì. A prenderne parte sono gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema da lunedì a domenica della settimana prima. A vincere ogni volta sono 15 acquirenti (25.000 euro a testa) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno)

annuali, per gli scontrini dell’anno precedente. In palio un solo premio da 5.000.000 di euro per il fortunato acquirente estratto e un premio da 1.000.000 di euro per il corrispondente venditore. La data del sorteggio si stabilisce di volta in volta e a individuarla è l’Agenzia Dogane.

Lotteria scontrini, le combinazioni fortunate del 4 aprile 2024

I sorteggi sono:

Mentre non si sa che fine ha fatto la lotteria scontrini istantanea, continua quella con le estrazioni periodiche. Ecco, quindi, i 15 codici vincenti del sorteggio settimanale del 4 aprile 2024:

0035-0018 99IEC023268

1715-0190 96MKR009233

1601-0082 53SNS304011 00330001

2024-0086 53SNS300456 10760029

1744-0319 72MU1054506

1997-0117 53SNS300763 11070030

1964-0195 53SNS303365 30830004

1812-0100 99MEY032640

1149-0074 88S25001131 00400007

1779-0212 96SRT000261 06840003

1731-0272 99MEY044513

1425-0068 99SEA004568 00700013

1101-0057 8AMTN028855

1996-0037 53SNS300774 11450004

0528-0033 88S25001306 03730052.

Regola vuole che lo scontrino estratto è fuori dai turni successivi. Prossimo turno a calendario lotteria scontrini il giorno 11 aprile 2024.