Lotteria scontrini, codici vincenti del 1° giugno 2023

Ecco giugno, oggi è il 1° giorno di questo mese che segna l’arrivo dell’estate. Oggi segna anche l’ennesimo turno infrasettimanale della lotteria scontrini. Al sorteggio hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 22 maggio a domenica 28 maggio.

Sono 15 i biglietti vincenti estratti e che determinano la vincita per altrettanti acquirenti e venditori. Sono previsti, infatti, premi per entrambi e lo scontrino vincente per chi ha comprato determina in automatico la vittoria anche per chi ha venduto.

Pr ogni scontrini uscito dall’urna sono stati vinti 25.000 euro (per l’acquirente) e 5.000 euro (per il venditori).

Ognuno riceverà la notizia tramite PEC o raccomandata. Qui saranno indicate anche le istruzioni per il ritiro del premio. Si hanno 90 giorni di tempo per farlo, altrimenti è perso.

Premi e sorteggi

Nella sua formula attuale, la lotteria scontrini prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. Il gioco è iniziato l’11 marzo 2021 quando si è tenuto il primo sorteggio mensile.

Vi parteciparono gli scontrini del mese di febbraio.

Da quella data, ogni secondo giovedì del mese si fa una riffa mensile con gli scontrini del mese prima. Ogni volta in palio ci sono 10 premi da 100.000 euro destinati ad altrettanti acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per altrettanti venditori.

Il 10 giugno 2021 sono cominciate anche le estrazioni infrasettimanali che si fanno ogni giovedì. Vi prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Ogni turno sancisce come vincitori 15 acquirenti (a ciascuno vanno 25.000 euro) e 15 venditori (a ciascuno vanno 5.000 euro).

Per la prima estrazione annuale, invece, non siamo ancora a conoscenza di quando si farà. L’Agenzia Dogane deve ancora fissare la data. Vi parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

Lotteria scontrini 1° giugno 2023, i codici vincenti

I fortunati saranno solo un acquirente (premio da 5.000.000 di euro) e un venditore (premio da 1.000.000 di euro).

Per partecipare a questo gioco serve il c.d. codice lotteria. Ben presto si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea. Intanto, ecco il 15 biglietti vincenti dell’estrazione di oggi 1° giugno 2023:

1334-0121 99SEA003451 32620006

1491-0065 3BSDP000294 00200004

1391-0137 99MEY044935

1526-0447 3BIWB002472

1060-0053 53SNS300054 20440028

1921-0006 99MEY009108

1095-0231 3BIWB010636

1526-0053 53SNS302869 20160005

1341-0051 99MEX025879

1650-0014 2CMZP300095

1727-0020 53SNS301563 05750010

1438-0095 3CISA000754

1281-0205 99IEC000399

1705-0023 53SNS300591 00750026

1469-0025 53SNS303422 04310023.

Prossimo appuntamento a giovedì 8 giugno 2023. Il calendario completo di tutti i sorteggi è, comunque, disponibile sul sito istituzionale lotteria scontrini.

Riassumendo…