Ultimo appuntamento del mese con la lotteria scontrini. L’estrazione del 26 ottobre 2023 ha visto partecipare gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 16 ottobre 2023 a domenica 22 ottobre 2023.

Sono 15 i codici vincenti per 15 acquirenti e 15 venditori fortunati. Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti. Ciascuno di loro riceverà una comunicazione via PEC o per raccomandata e da quel momento avrà 90 giorni a disposizione per reclamare i premio. Se si lasciano passare inutilmente questi giorni, la vincita è persa.

Sorridono acquirenti e venditori

Il nastro di partenza della lotteria scontrini fu tagliato l’11 marzo 2021 con il primo sorteggio, a cui parteciparono gli scontrini del mese precedente.

L’appuntamento si ripete ogni secondo giovedì di ciascun mese dell’anno e vi prendono parte ogni volta gli scontrini del solo mese precedente. In ciascuna estrazione vincono 10 acquirenti (in tasca ad ognuno vanno 100.000 euro) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno).

Ad affiancare i sorteggi mensili, dal 10 giugno 2021, sono arrivate le estrazioni infrasettimanali. Si fanno ogni giovedì per gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana antecedente. I fortunati di ogni tornata sono 15 acquirenti (25.000 euro ognuno) e altrettanti venditori (5.000 euro ciascuno).

A completare il quadro ci sono le estrazioni annuali. Nel sorteggio finiscono gli scontrini dell’anno prima. Ogni anno vincono 1 acquirente e 1 venditore (rispettivamente 5.000.000 di euro e 1.000.000 di euro). Il giorno in cui si fa la riffa è deciso di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Lotteria scontrini, i vincenti del turno 26 ottobre 2023

Una lotteria scontrini con sorteggi periodici che non sarà più da sola. Infatti, presto si affiancherà ad essa anche la lotteria scontrini istantanea. Intanto, questi i 15 codici vincenti dell’estrazione 26 ottobre 2023:

1579-0102 3BSDP000780 00950003

1759-0256 88S25000514 80190008

1035-0054 53SNS302350 00250024

1647-0196 99MEY031243

1258-0033 2CITP001972

1598-0001 88I24006121

1597-0026 53MN2018639

1897-0001 53SNS301479 03350009

1787-0007 53SNS300357 11010041

1630-0005 53SNS303283 10650006

1581-0257 99MEX048027

1775-0129 96SRT000498 06570005

1602-0020 88I24006778

1589-0008 96SRT000210 00890010

1872-0306 53SNS300909 11340017.

Il calendario di tutti i turni (passati e futuri) è disponibile sul sito istituzionale della lotteria.

Per partecipare alle successive estrazioni, ricordiamo, serve ilda mostrare al venditore al momento dell’acquisto. Inoltre, bisogna pagare con strumento elettronico. Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1000 biglietti per ciascun scontrino. Lo scontrino una volta estratto non partecipa ai futuri sorteggi.

Prossimo appuntamento al 2 novembre 2023.