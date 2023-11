Giovedì fortunato per 25 acquirenti e altrettanti venditori. Si è tenuta oggi, 9 novembre 2023, la doppia estrazione della lotteria scontrini. Il turno ha visto svolgersi

il sorteggio mensile, a cui hanno preso parte gli scontrini del mese di ottobre 2023

e quello infrasettimanale, a cui hanno preso parte gli scontrini che vanno da lunedì 31 ottobre a domenica 5 novembre.

Dall’estrazione mensile sono usciti vincitori 10 acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ognuno). Dall’urna settimanale, invece, 15 acquirenti (25.000 euro per ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti.

Alcune regole del gioco

La lotteria scontrini è iniziata l’11 marzo 2021 e prevede estrazioni mensili, settimanali (dal 10 giugno 2021) e annuali.

Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per scontrino. Per partecipare al gioco bisogna possedere il codice lotteria che si deve mostrare al venditore al momento dell’acquisto. Inoltre, è necessario pagare la spesa con carta.

I fortunati estratti ricevono notizia della vincita mediante PEC o raccomandata e da quel momento hanno 90 giorni di tempo per presentarsi alla riscossione. Se non lo fanno entro questo tempo, perderanno il premio.

Lo scontrino una volta estratto non partecipa agli altri sorteggi. Sul sito istituzionale del gioco è disponibile il calendario sorteggi lotteria scontrini (con le date passate e quelle future).

Lotteria scontrini, i codici fortunati del 9 novembre 2023

Presto a questa formula del gioco, si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea. Intanto di seguito i codici vincenti della doppia estrazione del 9 novembre 2023.

I 10 codici vincenti dell’estrazione mensile

0369-0017 99IEC011186

0013-0117 88S25001715 80690033

0553-0050 3BIWB009880

0080-0015 72IV6003373

1514-0154 96MKR009436

1430-0042 8AMTN021229

1576-0213 3BIWB005086

1638-0074 99SEA002148 B2550020

2294-0008 53SNS303004 00150011

1693-0014 96SRT000443 00360103.

I 15 codici vincenti estrazione settimanale

1436-0136 53SNS302541 10160022

1792-0066 96SRT000607 37340004

0615-0086 53SNS305175 04470003

1862-0166 53SNS300716 00490015

1038-0250 3BSDP000655 04230006

1414-0543 3BIWB004491

1349-0019 99SEA004529 00400024

0721-0112 72MU1074023

1857-0033 53SNS300817 10480026

1123-0045 88S25000324 80200036

1730-0347 3BIWB004251

1780-0124 88S25000946 35202068

1606-0071 53MN2018317

1402-0005 99MEX046002

1651-0316 3BIWB004072.

Prossima appuntamento giovedì 16 novembre 2023.