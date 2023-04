Lotteria scontrini 6 aprile 2023, i 15 biglietti estratti

Primo sorteggio di questo mese di aprile 2023 per la lotteria scontrini. Al turno di oggi, giorno 6, hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 27 marzo 2023 a domenica 2 aprile 2023.

Per i 15 fortunati acquirenti e i 15 fortunati venditori si prospetta una bella Pasqua (9 aprile). Ognuno degli estratti vince rispettivamente un premio da 25.000 euro e un premio da 5.000 euro. Per loro è bene controllare la PEC o verificare se arriva una raccomandata. Il messaggio informerà della vincita e si avranno poi 90 giorni di tempo per reclamarla (altrimenti è persa).

Ogni giovedì un sorteggio

Una lotteria scontrini che nella formula attuale prevede sorteggi settimanali e mensili. I mensili si fanno dall’11 marzo 2021 ogni secondo giovedì del mese. Vi prendono parte gli scontrini trasmessi nel mese prima. Ogni estrazione vincono 10 acquirenti e 10 venditori. Ciascuno, vince rispettivamente 100.000 euro e 20.000 euro.

Le estrazioni infrasettimanali sono quelle partire dal 10 giugno 2021 e si tengono ogni giovedì di ciascuna settimana.

Vi prendono parte gli scontrini trasmessi dal lunedì a domenica della settimana prima. In palio ogni turno ci sono 15 premi da 25.000 euro e 15 premi da 5.000 euro, rispettivamente per 15 acquirenti e 15 venditori.

Previste anche riffe annuali. Tuttavia, non ancora è stata fatta la prima. L’Agenzia Dogane dovrà stabilire la data. Parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. Fortunati saranno solo un acquirente (premio da 5.000.000 di euro) e un venditore (premio da 1.000.000 di euro).

Lotteria scontrini 6 aprile 2023, i 15 codici vincenti

Ben presto a questa formula, si aggiungerà anche una lotteria scontrini istantanea. Intanto questi i 15 codici vincenti dell’estrazione di oggi 6 aprile 2023:

1443-0087 53SNS303353 37030037

2254-0023 53SNS301223 62000003

0486-0263 96SRT001000 93080001

1339-0238 3BIWB001102

1393-0021 99MEY040009

1295-0006 53SNS300740 00180062

1511-0114 99SEA002184 00130003

2193-0016 53SNS301203 30150006

1021-0020 53SNS302002 65300007

1492-0086 53MN2015693

1345-0034 3BSDP001145 90640010

1342-0020 3BSDP001101 03420004

1879-0081 96MKR000394

1397-0166 88I24001070

1463-0213 88I24002080.

Per chi volesse consultare l’elenco dei biglietti vincenti di tutte le estrazioni è possibile scaricarlo dal sito lotteria scontrini. Qui si trova anche il calendario di tutti sorteggi. Prossimo appuntamento al turno del 13 aprile 2023. Un doppio appuntamento visto che ci sarà sia la riffa infrasettimanale sia quella mensile (con riferimento agli i scontrini di marzo 2023).