Lotteria scontrini 27 aprile 2023, i 15 biglietti vincenti del sorteggio

Concluso il sorteggio lotteria scontrini 27 aprile 2023. Ultimo appuntamento per questo quarto mese dell’anno. Al turno odierno hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 17 aprile a domenica 23 aprile.

Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico, ricordiamo, nella formula attuale, prevede estrazioni mensili (iniziate l’11 marzo 2021, si tengono ogni secondo giovedì del mese) e settimanali, (si fanno dal 10 giugno 2021 ogni giovedì della settimana).

Previste anche estrazioni annuali (per la prima si deve ancora decidere quando farla).

Quanto si vince

Ai sorteggi settimanali partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Ogni volta in palio ci sono 15 premi da 25.000 euro ciascuno per altrettanti acquirenti vincenti e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per altrettanti venditori.

Ad ogni estrazione mensile vi prendono parte gli scontrini del mese prima e qui, ogni volta, vincono 10 acquirenti (100.000 euro ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno).

Lo scontrino vincente per l’acquirente determina in automatico anche la vincita per il venditore. Inoltre, una volta estratto, lo stesso scontrino non partecipa ai futuri sorteggi.

Per la prima riffa annuale, in palio ci sarà un premio da 5.000.000 di euro per chi ha comprato e un premio da 1.000.000 di euro per chi ha venduto. Vi prenderanno parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

I biglietti vincenti della lotteria scontrini 27 aprile 2023

Presto a questa formula si affiancherà anche una sorta di lotteria scontrini istantanea. Intanto, questi i 15 codici dei biglietti vincenti dell’estrazione lotteria scontrini 27 aprile 2023:

0905-0012 4CEDM039144 21.30

1336-0155 3BIWB008864

1540-0264 3BIWB002633

1643-0126 99SEA002654 00600022

0417-0054 53SNS300359 20930015

1409-0240 88I24006731

1671-0006 53SNS300757 10640033

1533-0116 88I24000914

0035-0233 88S25000803 ROMT0102

1670-0210 53SNS301639 05150007

1392-0098 2CITP002321

1906-0113 53SNS303298 00240007

0623-0005 53SNS302993 02490040

0450-0004 96MK3029922

1563-0124 96SRT000644 91430003.

Il vincitore riceve una PEC o una raccomandata. Ha 90 giorni di tempo per reclamare il premio seguendo le indicazioni date nella comunicazione stessa. Trascorsi i 90 giorni senza riscuotere, la vincita è persa.

Ad ogni modo sul sito lotteria scontrini è pubblicato l’elenco dei biglietti vincenti di ogni sorteggio. Qui si trova anche il calendario di tutti i turni anche quelli ancora da farsi. Prossimo appuntamento a giovedì 4 maggio 2023.