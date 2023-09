Lotteria scontrini, 28 settembre 2023: l’estrazione vincente

Ultimo turno di settembre 2023 per la lotteria scontrini. Si è conclusa anche oggi, giorno 28 del 9° mese dell’anno, l’estrazione infrasettimanale. Hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 18 settembre 2023 a domenica 24 settembre 2023.

Sono stati vincenti 15 acquirenti (25.000 euro per ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ognuno). Lo scontrino vincente per i primi ha designato la vincita automatica anche per i secondi.

Adesso i fortunati devono aspettarsi di ricevere ufficiale la comunicazione del premio da ritirare. La lettera arriva sulla PEC o per raccomandata. Dal momento del ricevimento si avranno 90 giorni di tempo per farsi avanti e qualificarsi come vincitori. Se ciò non è fatto, il premio è perso.

I turni del gioco

Era l’11 marzo 2021, quando ci fu la prima estrazione, che prese il via questa formula della lotteria scontrini che vede sorteggi periodi (mensili, settimanali e annuali).

Per partecipare serve mostrare il codice lotteria al momento dell’acquisto. Inoltre, bisogna pagare con strumento elettronico.

Al turno mensile (che si tiene ogni secondo giovedì del mese) partecipano gli scontrini del mese prima e ogni volta vincono 10 acquirenti e 10 venditori. Ciascun acquirente vince 100.000 euro e ogni venditore 20.000 euro. Il 10 giugno 2021 ai sorteggi mensili si sono aggiunti quelli settimanali che si fanno ogni giovedì. Vi partecipano gli scontrini che vanno dal lunedì alla domenica della settimana prima. Sono vincenti, ogni turno, 15 acquirenti (25.000 euro) e 15 venditori (5.000 euro).

Per le estrazioni annuali, la data è decisa dall’Agenzia Dogane ogni anno. Partecipano al turno gli scontrini dell’anno prima per un premio da 5.000.000 di euro per chi ha comprato e 1.000.000 di euro per chi ha venduto.

Estrazione 28 settembre 2023, i vincenti della lotteria scontrini

Regola fondamentale è che lo scontrino una volta vincente è fuori dalle estrazioni successive.

1799-0102 53SNS301588 01290009

2074-0023 99MEY020096

2298-0054 53SNS301096 00330003

1747-0014 96SRT000517 44880002

1971-0010 96SRT000639 38170008

1912-0328 53SNS300150 00680010

1631-0026 96SRT000925 00570108

0830-0147 53SNS300175 01370009

1554-0339 2CMXT001439

1764-0072 53SNS300254 00410043

1635-0072 3BIWB002387

0203-0101 3CMAA700316

1495-0070 3BIWB006352

1319-0452 99IEC000649

1422-0396 88I24009737.

Intanto, in attesa che inizi anche la lotteria scontrini istantanea , questi i 15 codici vincenti dell’estrazione del 28 settembre 2023

I biglietti delle estrazioni precedenti sono disponibili (in PDF) sul sito istituzionale lotteria scontrini. Il prossimo aggiornamento è all’estrazione del 5 ottobre 2023.